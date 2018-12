Se define a ganadoras de la Copa "El Tribuno"

El torneo Anual de fútbol femenino tendrá hoy su finalísima y por ende se entregará la Copa "El Tribuno de Jujuy".

En la final del torneo clausura Talleres de Perico le ganó por la mínima diferencia por 1 a 0 a Los Perales.

Esta noche a partir las 21.30 en "La Tablada" las chicas del "expreso" se medirán ante Palermo -ganador del apertura- para decidir el club campeón del 2018, dirigirá Cristian Carrillo.

En tanto en reserva también habrá participación periqueña porque desde las 20 Talleres jugará ante La Viña por el título.

Cabe destacar que los equipos campeones y subcampeones de reserva y primera división se harán acreedores de la artística "Copa El Tribuno de Jujuy" que por segundo año consecutivo auspicia el fútbol femenino de la Liga Jujeña.

Dada la expectativa reinante, se espera un buen marco de aficionados al fútbol de las chicas.

Final de inferiores

Por el torneo Anual "Manuel Ortiz" de divisiones inferiores, hoy en el estadio "La Tablada" se jugarán las finales por la Zona Campeonato de acuerdo al siguiente programa de partidos:

A las 8.30 en novena: Gimnasia y Esgrima vs. Ciudad de Nieva (Edgar Segovia). A las 9.45 en octava: Gimnasia y Esgrima vs. Atlético Talleres (Mariano López). A las 11 en séptima: Gimnasia y Esgrima vs. Deportivo Luján A (Roberto Villegas). A las 12.30 en sexta: Gimnasia y Esgrima vs. Atlético Palpalá (Victor Terán).

Mientras que por la Zona Bronce se jugará en el estadio "Fausto Tejerina" con este fixture: A las 8.30 en novena: San Francisco vs. Deportivo El Cruce (Claudio Maldonado).

A las 9.45 en octava: Deportivo Luján B vs. Palermo (A.Montenegro). A las 11 en séptima: Atlético Cuyaya vs. Sportivo Palermo (Fabio Tito). A las 12.30 en sexta: General Lavalle vs. Palermo (Sergio López).

Se espera mucho público.