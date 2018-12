La diputada nacional marcó distancia del Gobierno y anticipó que no será candidata a senadora.

Carrió: "Nosotros somos cambiemos, pero no somos corruptos, ni cómplices"

Buenos Aires, 15 diciembre (NA) -- La diputada nacional de Cambiemos Elisa Carrió encabezó hoy la reunión del Congreso Federal de la Coalición Cívica (CC) y ratificó la pertenencia de su partido a la alianza oficialista, aunque marcó distancia del Gobierno y anticipó que no será candidata a senadora.

"Nosotros somos Cambiemos, pero no somos corruptos, ni cómplices, no tenemos nada que ver con la mafia del fútbol, estamos en contra del financiamiento de empresas a los partidos políticos, defendemos los derechos humanos de todos y cada uno y la no violencia; nosotros nunca vamos a ser fascistas", disparó Carrió durante el acto realizado en Ezeiza.

De esta manera la diputada ratificó sus críticas a distintos aspectos del Gobierno, desde el protocolo para el uso de armas de fuego de las fuerzas federales y el proyecto de financiamiento de los partidos políticos hasta la relación con el presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici.

La diputada le apuntó primero al presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, al afirmar que "un señor, hace unos días, reivindicó el Parlamento como lugar de la rosca política" y agregó: "Ese día me abrió la puerta de salida de ese lugar, que será cuando presente la jubilación. Adentro van a quedar los dirigentes de la CC que nunca fueron, ni van a ser parte de ninguna rosca".

En este sentido, consideró que habrá en Argentina "una revolución en paz y sin balas" si "avanza Cambiemos siendo fiel a sus principios" pero remarcó que "para eso hay que cambiar Cambiemos desde adentro", y destacó que las citaciones judiciales al hermano y el padre del presidente Mauricio Macri demuestran que "no hay blindaje para la impunidad".

"Nadie de la CC se verá restringido a denunciar a cualquier miembro de cualquier partido político, incluso Cambiemos, si encuentra delitos de corrupción. El delito no tiene partido y quien no lo denuncie estará traicionando a este partido. En este país no tiene que haber impunidad para nadie", agregó.

No obstante, sostuvo que el hecho de que "hayan sido citados por la Justicia el hermano y el padre del Presidente (Mauricio Macri) demuestra que hoy no hay blindaje para la impunidad" y celebró que "los máximos directivos de Techint estén procesados".

Seguidamente aludió a la gestión de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y afirmó: "No se trata de armar a la ciudadanía, se trata de desarmar a las bandas, a los narcos y el sistema que se armó en el Renar durante casi una década. El gobierno de la provincia de Buenos Aires lo entendió".

Por otra parte, descartó la posibilidad de ser candidata al Senado en las elecciones del año próximo y señaló: "No tengo físico para ir al Senado de la Nación. Nunca quise ser senadora, pero ahora no puedo. Voy a estar más lejos de los cargos, pero más cerca de ustedes".

Finalmente, destacó el papel del legislador porteño de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, quien durante la reunión en Ezeiza fue elegido presidente del partido y también tiró dardos hacia la Casa Rosada.

Ferraro consideró que "el tiempo que vive la Argentina no es para banales, no se puede gobernar mirando encuestas" y señaló que "Cambiemos debe ser el cambio cultural por el que votaron millones de argentinos".

Por su parte, la diputada provincial de Buenos Aires Maricel Etchecoin, presidenta del congreso partidario, aseguró que "la CC tiene la decisión de dar la batalla por la independencia de los poderes y la pelea contra la impunidad".