Hoy juegan la revancha

Hoy desde las 17, en el estadio mendieteño, Río Grande recibe a Atlético San Pedro en partido revancha correspondiente a la final del Anual de la Liga del Ramal. El que gane será el flamante campeón del torneo y clasificará al Regional Federal Amateur 2019.

El primer chico fue para Atlético San Pedro, que por la mínima diferencia se quedó con los tres puntos en el partido disputado en su cancha.

El técnico José Vilte sostuvo que trabajaron estos días, pensando en plantear un partido diferente, que le dé chances de poder marcar más de un gol.

"Sabemos que el primer partido fue parejo, sabemos que Atlético San Pedro no ha sido superior a nosotros, entendemos que necesitamos el aporte en mayor tiempo y calidad de Gonzalo Díaz y de Lucas Lucero, el manejo que Mauro Lucero nos da por derecha, vamos a hacer los movimientos para tener mañana un equipo súper ofensivo, pero bien equilibrado para no dar ventaja. Mientras ellos no puedan convertir ningún gol, nosotros seguramente vamos a tener las chances de abrir el marcador y ver si podemos liquidar el partido tratando de aumentar y sacar más ventaja", dijo el DT Vilte.

El "millonario" buscará jugar con la ansiedad y necesidad del dueño de casa, sin embargo sabe que sería un error meterse atrás desde el primer minuto de juego.

Otras finales

En tanto que en la división femenino, las "lobitas" de Tiro y Gimnasia y las "panteras" de Deportivo Parapeti, se enfrentan por el título, en lo que será la primera final. Mientras que en Cuarta División Atlético San Pedro se enfrenta con Tiro y Gimnasia por la primera final en busca del campeonato.