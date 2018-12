Scocco: "Serán dos partidos que nos pueden consagrar"

El delantero de River Plate, Ignacio Scocco, aseguró que se siente "bien anímicamente" tras haberse entrenado nuevamente ayer a la par de sus compañeros y luego de pasar "un mes y pico bastante complicado" por una lesión muscular que lo dejó afuera de la final de la Copa Libertadores frente a Boca.

"Tuve un mes y pico bastante complicado, bastante duro. Estoy bien y entrenando con el equipo. Eso me hace sentir bien anímicamente", señaló el futbolista al culminar la práctica que el plantel de River llevó a cabo en el Tahnoun Bin Mohammed Stadium de Al Ain.

Además Scocco se mostró ilusionado con la posibilidad de conseguir un nuevo título con el equipo de Núñez: "Tenemos un gran equipo y venimos preparados. Sabemos que tendremos rivales duros, pero que serán dos partidos que nos pueden consagrar". En relación a la tranquilidad que tienen los jugadores de River comentó: "Es normal estar más relajados después de tanta presión y de tanto quilombo en Argentina por el problema que hubo (por los incidentes en las inmediaciones del estadio Monumental)".

Scocco sufrió un desgarro en el gemelo de la pierna derecha a principios de noviembre durante el partido frente a Estudiantes de La Plata por la Superliga y luego se perdió las dos finales con Boca en la Copa Libertadores. El delantero recibió el alta médica y estaría disponible para el partido del martes por la semifinal del Mundial de Clubes.

Maidana y Ponzio al banco

El defensor Jonatan Maidana y el mediocampista Leonardo Ponzio se entrenaron ayer de manera diferenciada y no serían titulares en el equipo de River que el martes jugará la semifinal del Mundial de Clubes.

Según se supo, ambos futbolistas necesitan más tiempo de recuperación tras el partido frente a Boca y el entrenador Marcelo Gallardo los resguardaría de cara al sábado, día en el cual se llevarán a cabo los partidos por la final y por el tercer puesto del certamen.

En caso de que Maidana no sea de la partida se estima que en su lugar entraría Lucas Martínez Quarta mientras que si Ponzio no juega desde el arranque, en su reemplazo iría Rafael Santos Borré, quien de esta manera regresaría al once inicial dejando a Enzo Pérez como el mediocampista central. Entonces, River jugaría la semifinal con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Milton Casco; Ignacio Fernández, Exequiel Palacios, Enzo Pérez, Gonzalo Martínez; Lucas Pratto y Santos Borré.

Los dos pendientes

River comenzará su temporada 2018 el 19 de enero, dado que la Superliga reprogramó dos de los partidos que debe del torneo, por haber disputado la final de la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes, mientras que el clásico entre San Lorenzo y Huracán se jugará el 20 de ese mes.

Según lo informó la Superliga en su página oficial, River completará dos de los cuatro partidos que debe de la Superliga, frente a Defensa y Justicia y Unión de Santa Fe, por las fechas 8 y 12, respectivamente. En ese sentido, el primer partido de los pendientes River lo jugará el sábado 19 de enero, a las 20 en el estadio “Monumental”, frente a Defensa y Justicia. En tanto, el miércoles 23 de enero, a partir de las 21, el “millonario” recibirá a Unión de Santa Fe, ambos partidos televisados por TNT Sports. No obstante, el “millonario” adeuda otros dos partidos de la Superliga, frente a Godoy Cruz, de la fecha 13 y con Rosario Central, de la 15, en ambos casos en calidad de visitante. Con esta reprogramación lo que se desprende es que River no jugará torneos de verano, que son tan tradicionales en la época de vacaciones y que en muchos casos sirven como banco de pruebas para que los entrenadores vayan ultimando detalles de cara a la temporada.

Y sabiendo que la final de la Copa Libertadores que se iba a jugar el 24 de noviembre y luego se reprogramó para el 25, y que en ambos casos quedó trunca, para terminar de definirse en Madrid, motivó que el clásico entre San Lorenzo y Huracán fuera reprogramado.

El “clásico de barrio más grande del mundo”, como los hinchas de ambos equipos lo califican, correspondiente a la fecha 13, se jugará el domingo 20 de enero, desde las 18.