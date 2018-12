"Estando en Berlín siento que Jujuy me espera"

Desde niño Rodrigo G. fue impulsado e incentivado por su familia, tal vez más por su madre, a pensar en otros rumbos y a buscar nuevas ciudades.

Si estás en el extranjero o conocés a alguien que quiera contar su experiencia, comunicate a: lasnotas2003@yahoo.com.ar.

Fue así que a los 18 años se fue a estudiar a Córdoba dónde hasta los 28 años ejerció su profesión.

Bueno en su trabajo de diseño de páginas web se hizo de una nutrida cartera de clientes de Estados Unidos, hecho que se convirtió en el resorte para salir a explorar el mundo.

Y así empezó, vivió 5 meses en New York, luego se mudó a la ciudad de San Francisco, también por trabajo pasó varios meses en Ginebra, Suiza.

En San Francisco conoció a Valentina, una chica italiana que en ese momento vivía en Londres pero que por esas cosas de la vida estaba de visita en Estados Unidos.

El amor es más fuerte...

Él de Argentina pero en San Francisco, ella de Italia pero en Londres, miles de kilómetros de por medio y así las cosas.

Sin resignarse a perderse uno del otro "dijimos capaz que podemos contactarnos en el futuro".

Ella se volvió a Inglaterra y él regresó a Argentina y una relación a través de Skype se extendió durante unos tres meses, hasta que el corazón no dio más, Rodrigo viajó a verla "y de ahí ya no volví más a Argentina y me quedé en Europa ya hace 5 años".

Por fin juntos, permanecieron dos meses en Londres y luego se mudaron por un tiempo a Roma, ciudad en la que contrajeron matrimonio.

DE VIAJE / EL PASO DE RODRIGO POR TAJ MAHAL, INDIA.

La situación ya era otra y como parte del crecimiento se hicieron la pregunta ¿a dónde vamos a vivir?, analizando posibilidades y obstáculos fue Berlín el destino elegido.

Extrañar la tierra

Tras una vida marcada por los viajes, afortunadamente Rodrigo no padece los cambios de ciudad. "Al principio no te cuesta porque todo es muy nuevo y andás siempre con las antenas paradas, viendo e incorporando todo lo que se aprende".

Sin embargo, "después de estar 5 años en Berlín, en un lugar fijo, recién empecé a sentir un poco más de nostalgia". Es que al ya conocer la ciudad, la gente y la cultura "al finalizar el día me produce eso de extrañar a tu tierra".

Después de largas jornadas con noches un tanto nostálgicas, Rodrigo volvió al pago en diciembre del año pasado por una urgencia médica familiar por lo que permaneció durante de 3 meses en Jujuy, a dónde afortunadamente regresará este mes junto a Valentina para pasar la mayor cantidad de tiempo posible junto a los suyos.

"Trato siempre de quedarme mucho tiempo porque extraño a mi familia y de paso escapamos del invierno de aquí". Es que en Berlín los inviernos son largos, muy fríos y ventosos, pudiendo en algunas ocasiones alcanzar una temperatura mínima de -10 grados centígrados. Pero sin lugar a dudas este año el invierno se convertirá luz y se pintará de colores para Valentina y Rodrigo.

La luminiscencia de Jujuy

"Para mi Jujuy sigue estando lo mismo, permanece quieta en el tiempo y me gusta que esté así porque siento que siempre está ahí esperándome, por eso cada vez que vuelvo me siento en casa".

Es por naturaleza que Jujuy tiene una tenue pero brillante luz que abriga y protege a la distancia y generosa recibe a sus hijos que en algún momento decidieron dejarla.

Se puede asegurar que no hay discusión sobre ello, y quedó asentado cuando Rodrigo en su relato se quedó sin palabras para poder describir lo que siente cada vez que vuelve a su "tierra".

Sin embargo esbozó: "cuando vas llegando al aeropuerto de Perico y ves todas las montañas y te bajás del avión y sentís el aire y el clima de Jujuy es una sensación indescriptible, que no la he sentido en ningún lugar del mundo y eso que viaje a India, China y a casi todo Europa". "Esa sensación que es estar en la tierra de uno, es diferente y genial".

Cuando sea grande...

Un sueño compartido con Valentina es poder tener una casita ubicada en la falda de algún cerrito de Tilcara.

"Cuando sea un poco más grande me gustaría vivir en el Norte y criar ovejas, tener mis perros y algunas vacas. Eso me encantaría", sueña Rodrigo.

Por fortuna a Valentina le gusta pasar tiempo en Jujuy, como le ha pasado a muchos extranjeros ya, no poder escapar del encanto de las tierras del Norte, de la calidez y amabilidad de su gente y de la tranquilidad que los caracteriza. "Valentina es una jujeña más, le encanta Jujuy y comparte este deseo de en algún momento de nuestras vidas mudarnos a Tilcara", finaliza Rodrigo.