Continúa sin sesionar el Concejo de Perico

"Esto ya es preocupante porque esta institución no puede dejar de funcionar", dijo el concejal Edgardo Sosa.

Difícil situación atraviesa desde hace días el Concejo Deliberante de Perico, todavía no pueden reunirse en sesión preparatoria para elegir las autoridades, se deben renovar los cargos de presidente, vicepresidente, vicepresidente segundo, la Secretaría Administrativa y la Secretaría Parlamentaria. Desde el 10 de diciembre que intentan convocar para dar quórum, pero hasta ahora a pesar de notificaciones todo es en vano, aseguran los concejales del PJ.

El edil Edgardo Sosa (PJ) dijo que "seguimos procurando una nueva sesión preparatoria, pero cada día que transcurre nos vamos enterando de nuevas cosas, por ejemplo en la que se envió una nota firmada por dos concejales por mesa de entrada, para que se de validez y posibilidad de tratamiento en su justo momento y resulta que la mesa de entrada tuvo instrucciones de la persona que se arroga el cargo de presidente que es la concejal Mireya Sosa, quien dio la orden de que no se reciba ninguna nota. Entonces me parece a mí que esta es una casa de la democracia y no se puede actuar como dictador".

Sosa también manifestó que "nos reunimos con los concejales de nuestro bloque para evaluar el movimiento de expedientes que hubo en la semana, para ver si alguno fue extraviado, tenemos ya la obligación de hacer las denuncias correspondientes, porque había movimientos de entrada y salida de papeles, y eso no puede ocurrir en esta casa".

Finalmente, Sosa sostuvo que "los concejales del bloque Radical y Edijus, fueron notificados por escribano público, en forma prudencial y adecuada estuvimos esperando la hora de tolerancia el pasado jueves y tampoco se pudo sesionar, esto ya es preocupante porque esta institución no puede dejar de funcionar, imagínense lo grave que sería que el intendente tenga que ausentarse y la ciudad queda en manos de nadie. Sucede que la presidente de Asuntos Institucionales tiene una misión fundamental que no la está cumpliendo que es, la de convocar a la sesión preparatoria".