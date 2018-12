Hoy se realizará el festival "Que canten los niños"

La sexta edición del festival solidario "Que canten los niños" se llevará a cabo hoy, desde las 15, en el monumento a San Cayetano de la ciudad de Palpalá. Se podrá colaborar con merenderos, comedores, protectoras de mascotas y otras ongs de la provincia de Jujuy.

En esta edición el lema será "Esperando la Navidad en familia" y desde el año 2013, el evento convoca a más de 4 mil personas que pasan una tarde especial, recreándose, divirtiéndose y colaborando con los que más necesitan. Es organizado por los payasos "Monchito y los Hermanos Pistón".

También colaboran el grupo "Almas Solidarias" y otros voluntarios independientes.

Estarán presentes la Fundación "Sonrisas", "Grooming Argentina", "Estrellina", "Voz Animal", "Ideal para mascotas", "Por una sonrisa", "Abrazo de pulpitos", "Papá Noel y sus renos", "Jóvenes por Palpalá", "Almas Solidarias", "Merendero a Pulmón", comedor "Rinconcito de los Peques" y copa de leche "Los Peques".

"Este espacio es importante porque buscamos promover la solidaridad, sobre todo en estos últimos tiempos donde vemos que la situación económica golpea muy fuerte a las familias, entonces creemos que es muy importante revalorizar, fortalecer y profundizar lo que es la solidaridad", mencionó José Santos, uno de los organizadores del festival, en diálogo con El Tribuno de Jujuy.

El festival tendrá diversos espacios como ser: shows artísticos, entrega de golosinas y juegos para los más chicos, castillos inflables y propuestas recreativas. Además contará con la presencia de profesores de zumba del grupo Dance Shine que provienen de la provincia de Buenos Aires y darán clases al público.

El humor estará a cargo de los payasos "Monchito y los Hermanos Pistón", y de "Cucharita y Cucharón" que realizarán divertidos shows.

También habrá un espacio destinado a la concientización a través de una charla y demostración sobre adiestramiento canino de "Ideal para mascotas". Por otra parte, "Estrellina" realizará un espectáculo animado para niños sobre abuso sexual y se concientizará sobre el uso de pirotecnia por medio de la Fundación "Sonrisas" y "Voz Animal" haciendo hincapié en el impacto negativo que produce esta costumbre en niños con autismo y mascotas.

"En esta oportunidad lo hacemos un solo día durante el evento pero la idea es que la solidaridad se practique en todo momento. Hay muchas ongs, grupos anónimos, voluntarios independientes que se brindan a los demás. Ayudar al otro pasa por el hecho de sentir la necesidad del que tenemos al lado. El mayor desafío para cada uno de nosotros es ponernos en los zapatos de los demás, sobre todo de las personas que necesitan de manos generosas", comentó Santos.

Luego, se llevarán a cabo shows artísticos y musicales. Actuará en vivo el doble de Antonio Ríos, también niños jujeños cantarán para todo el público y se cerrará el evento con las actuaciones de La Fórmula y el grupo Malawi.

Por último, el voluntario remarcó que "cada uno de los voluntarios pone su granito de arena para realizar este festival que siempre se fortaleció con el acompañamiento de comercios y otras instituciones. Mis esperanzas se fortalecen cuando se hacen estos festivales, esto me alimenta mucho y me hace pensar que no todo está perdido".

Un pulpito para pequeños guerreros

La ong “Abrazos de pulpitos” será una de las instituciones presentes en el festival. Su loable tarea es, mediante muñecos pulpos que son tejidos a crochet, ayudar a que los bebés prematuros logren una pronta recuperación y así, mejorar su calidad de vida en el período en el que se encuentran en la incubadora. Son tejidos con un hilo especial, el peruano, que ellas traen desde Buenos Aires.

Al tratarse de pequeños en esa condición es importante extremar las medidas, por eso, es indispensable que al momento de tejer estos muñecos terapéuticos se siga el patrón original para que se teja en una sola pieza y no tenga costuras. El mismo cuenta con todas las especificaciones de calidad, tamaño y materiales que deben utilizarse para evitar la proliferación de bacterias y que éste sea apto para estar en contacto con el bebé.

El pulpito se coloca adentro de la incubadora y sirve como elemento para desestresar al bebé que lo abraza y se siente acompañado.

A través de sus tentáculos, recuerdan al bebé una de las tantas experiencias intrauterinas que todavía necesita, como es el contacto que tenían con el cordón umbilical, generando un impacto directo en sus signos vitales como ser la frecuencia cardíaca y respiratoria, la temperatura corporal y la saturación del oxígeno.

Para donar o por consultas se encuentra a disposición el número: 388-155750674.

“ABRAZOS DE PULPITOS” / LA ONG QUE AYUDA A BEBÉS PREMATUROS ESTARÁ PRESENTE RECIBIENDO DONACIONES Y A VOLUNTARIOS.

Ayuda con donaciones para personas y animales

En caso de lluvia, el festival “Que canten los niños” se trasladará al estadio olímpico “Néstor Kirchner” de la ciudad de Palpalá.

Es importante mencionar que la rifa que lanzaron para afrontar gastos se sorteará durante el transcurso del evento.

MULTITUDINARIO EVENTO / CADA AÑO, ASISTEN MILES DE PERSONAS QUE PASAN UNA TARDE ESPECIAL.

Como es habitual año tras año, “Que canten los niños” brinda a la comunidad un espacio destinado a la solidaridad.

En esta oportunidad se podrá colaborar con alimentos no perecederos y navideños que irán destinados a los niños, jóvenes y adultos que asisten al “Merendero a Pulmón”, comedor “Rinconcito de los Peques” y copa de leche “Los Peques”.

También con alimento para perros que serán destinados a los animales maltratados que la protectora “Voz Animal” rescata, brinda atención veterinaria y da en adopción.

Además, se puede ayudar a la ong “Abrazos de pulpitos” que confecciona muñecos para bebés prematuros. Ellos piden colaboración de hilo peruano mercerizado, vellón siliconado, bolsitas cierre hermético de 20 centímetros por 30 centímetros y con voluntarias que les guste tejer.

Promover la tenencia responsable

Otro de los espacios del festival estará dedicado a las mascotas ya que “Ideal para mascotas” realizará una demostración y charla sobre adiestramiento canino por lo que los asistentes al evento podrán llevar a sus mascotas.

Daniel Vilte, referente de la institución, en diálogo con El Tribuno de Jujuy manifestó que “hace años arrancamos con charlas gratuitas destinadas a los dueños de mascotas desde la educación y la alimentación, dos aspectos que trabajan en conjunto. El objetivo es enseñar a la gente ciertas recomendaciones que van desde la alimentación para hacer hincapié en la educación”.

En ese sentido explicó que “cuando hay frustraciones en la educación canina, la responsabilidad pasa por la falta de conocimiento o interés del dueño, el perro puede aprender en cualquier edad. En nuestras charlas nos encontramos con muchas realidades de diferentes perros, desde sumisos hasta agresivos. A cada uno se le da diferentes tipos de entrenamientos, pero el concepto siempre es el mismo. Hay factores esenciales que hay que cubrir para un buen comportamiento, ellos son la coordinación, el afecto, cariño, orden, disciplina, la comida, el amor y el entorno del hogar. Manejando correctamente esos factores se puede lograr que la mascota tenga una buena conducta”.

También recomendó que los dueños deben darles premios cuando la mascota responda de forma positiva.

Para interiorizarse sobre estos cursos se encuentra disponible la página de Facebook: Ideal para mascota y los teléfonos 4228190 y 388-154033105.

“Estrellina” para prevenir y concientizar sobre abuso

“ESTRELLINA” / BRINDARÁ UN SHOW PARA PREVENIR SOBRE ABUSO INFANTIL.

El espectáculo de la payasa “Estrellina” será otro de los shows que se podrán disfrutar en el evento. Desde hace 4 años que la voluntaria lleva a cabo esta innovadora propuesta que consta en vestirse de payasa y mediante juegos, cantos y cuentos enseñarles a los pequeños a cuidar sus partes íntimas. Su objetivo es que ellos y sus padres tomen conciencia sobre el abuso sexual que afecta a muchos niños y que pueda ser un tema cotidiano del que todos hablen.

Sobre sus inicios, Mónica Sagardia que interpreta el personaje de “Estrellina” mencionó que “empecé de a poco, sola, conversando con la gente, siempre tuve el interés de cuidar a los niños. Sin darme cuenta recibí esta iniciativa en mis manos y con mi familia de a poco nos fuimos comprometiendo con el tema. Todo fue avanzando a medida que escuchamos el relato de los nenes y me di cuenta de lo importante que es, hice capacitaciones, pero no hay nada mejor que ir al campo, al lugar donde pasa esa desgracia”.

Hará hincapié en la prevención, “usamos el personaje de "Estrellina’ que se disfraza de payasa para entrar en el mundo de los niños para que puedan entender y capacitarse en esto que nadie quiere que ellos sufran. Usamos títeres, canciones, videos y hojitas con cuerpos dibujados para identificar las partes privadas del cuerpito”, comentó al respecto Sagardia.

Siguió diciendo que “la respuesta de los padres es fabulosa, estuvimos hace poco en un jardín, una mamá nos contó que, al presenciar su hija la charla, en donde le enseñamos lo que vale el cuerpo y lo importante que es cuidarlo, la pequeña le contó que un primo estuvo a punto de abusarla, pero la nena reaccionó y se detuvo. Eso me inspira a seguir”.