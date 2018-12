Marcha contra el uso de la pirotecnia en Jujuy

Con carteles en mano mascoteros se convocaron ayer en la plaza Belgrano de la ciudad capitalina y marcharon por las calles céntricas para concientizar sobre los graves efectos que causa el uso de la pirotecnia tanto en las mascotas como en los niños con hipersensibilidad.

Una de las organizadoras, Virgina Salinas, explicó que "buscamos concientizar a la población para que no use la pirotecnia, específicamente en esta época de las fiestas de fin de año ya que esta forma de divertirnos que tenemos los humanos lastima no sólo a los perritos sino a los niños con autismo que sufren muchísimo con los estruendos".

Sobre el pedido de sanción y aplicación de la ordenanza de "pirotecnia cero" en San Salvador de Jujuy, Salinas expresó: "Pienso que eso va a demorar, por eso queremos llegar por el lado de los sentimientos y la sensibilidad a través de esta marcha repartiendo folletos y transmitiendo un mensaje a través de los carteles".

Los humanos también sufren

El objetivo de la marcha tenía también entre sus ejes la protección de los niños con autismo y con hipersensibilidad auditiva, ya que se ven gravemente afectados por las detonaciones de los fuegos de artificios.

Noelia Vargas, mamá de un niño con hipersensibilidad auditiva, comentó la difícil situación que debe atravesar con su hijo durante los festejos de fin de año.

“Mi hijo al sentir los ruidos cinco veces más de lo normal sufre con las bombas, los truenos y los ruidos muy fuertes, ya que ni los tapones de silicona los protege”.

Indicó que parte de los efectos que causa en los niños son que “llegan a levantar fiebre y llegan a convulsionar en el mejor de los casos porque también se les pueden reventar los tímpanos, entrar en pánico y hasta hacerse pis”.

Destacó que lo que piden es la “pirotecnia cero” mínimamente durante este fin de año. “Como todos, también queremos pasar unas fiestas tranquilos y que nuestros niños sean felices, puedan abrir sus regalos y recibir la Navidad en paz como lo merece el nacimiento del Niño Jesús”. Por último, Noelia apeló especialmente al corazón de los concejales y gobernantes “para que nos ayuden a ser felices como ellos”.