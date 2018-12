Cuestionan liberación de Boudou

La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, cuestionó la excarcelación del exvicepresidente Amado Boudou y confió en que "vuelva a ir preso", al tiempo que consideró que "lo que parece obvio para cualquier persona no es obvio para sectores de la Justicia que siguen desentendidos de lo que la sociedad demanda". Días atrás Boudou consiguió que le dieran prisión domiciliaria tras pasar casi cuatro meses detenido en el Complejo Penitenciario Federal por la condena a cinco años y diez meses de cárcel que se le dictó en el marco de la causa Ciccone. "Esperamos que Casación confirme la condena de Boudou después del verano y vuelva a ir preso", manifestó Alonso al respecto, al tiempo que cuestionó el fallo del Tribunal Oral Federal 4 y sostuvo que "lo que parece obvio para cualquier persona evidentemente no es obvio para sectores de la Justicia argentina que siguen desentendidos de lo que la sociedad demanda". La funcionaria sostuvo que el beneficio "se da simple y sencillamente porque cambió una jueza del tribunal, no hay una explicación procesal para que el mismo Tribunal que ya le había negado la excarcelación lo haga ahora".