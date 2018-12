Zapla se entrena

Obligados a mejorar. Altos Hornos Zapla después de la última goleada recibida en Tucumán, 4 a 0 frente a San Jorge en la 18º y última fecha de la Zona 4 del Federal A, continuó entrenándose y lo hará hasta el jueves por la mañana, desde las 10, para recién retornar el jueves 3 de enero de 2019 donde se comenzará la pretemporada buscando una mejor performance y así despejar el peligro del descenso en la reválida, ya que sólo sumó 12 puntos de los 48 que estaban en juego. Estos días ya se entrenó sin la presencia de 4 jugadores. El primero en irse fue el delantero y goleador, 3 festejos, Martín Abraham que fue promovido por el grupo inversor Juveni Soccer Pro para "probarse" en un club de Jordania con permiso especial del cuerpo técnico aunque se intuye que no seguirá debido a que también tiene ofertas de San Jorge de Tucumán y Juventud Unida de San Luis. Otro que no estuvo es el volante Leonardo Silveira que continuará su carrera en San Antonio de Salta en el Torneo Regional Federal Amateur 2019. Y además el entrenador Roberto Saucedo decidió prescindir de los servicios del defensor Hugo Villanueva y el lateral por izquierda Diego Vergara Lara. Entonces los puestos que se buscan para reforzarse, dos cupos, son un zaguero central y un delantero de área para brindarle jerarquía al grupo y poder despejar las especulaciones en la zona roja de la tabla general del certamen. Por el momento continúa entrenándose el volante central Facundo Galarza que no tuvo minutos desde la llegada de Saucedo.

La reválida

La fase reválida del torneo Federal A está compuesta por los 20 equipos que no clasificaron a la fase campeonato. La jugarán los últimos cinco equipos de cada zona.

Zapla debutará de visitante ante Gimnasia y Tiro el 3/2.

La reválida se dividirá en cuatro zonas de cinco equipos que jugarán todos contra todos, ida y vuelta a diez fechas, por suma de puntos, manteniéndose los agrupamientos de la primera fase. El primer clasificado de cada zona de la reválida (4 equipos en total) se clasificará para jugar los playoffs de 16avos. de final, por el segundo ascenso.

Paralelamente a la disputa de la fase reválida, se confeccionará por zona la tabla general de puntos (se determinan sumando los puntos obtenidos en la primera fase y la reválida). El equipo de menor puntaje de cada una de las zonas descenderá al Torneo Regional Amateur Edición 2020, en primera instancia.

Copa Argentina

Los choques de la fase preliminar regional de Copa Argentina se disputarán entre el 16 y el 20 de enero y allí Altos Hornos Zapla y San Lorenzo de Alem (Catamarca) ofrecerán su aperitivo: el primero en Alem y el segundo en el “Emilio Fabrizzi”.

La Copa Argentina es un torneo oficial organizado por la Asociación del Fútbol Argentino, que se juega por el sistema de eliminación directa, cuyo ganador obtiene la clasificación para la Copa Libertadores y participa de la disputa de la Supercopa Argentina.

El actual campeón es Club Atlético Rosario Central, que ganó por penales 4 a 1 tras empatar 1 a 1 contra Gimnasia y Esgrima La Plata, el 6 de diciembre de 2018, en el estadio “Malvinas Argentinas” de la ciudad de Mendoza.

El máximo ganador del torneo es el Club Atlético Boca Juniors, que lo conquistó en tres ocasiones.

Primera Edición de 1969. Todos los equipos de la Primera División de Argentina participaron en la competición, a excepción de los equipos ya clasificados para la Copa Libertadores 1969: Vélez Sarsfield y River Plate. Boca ganó aquel título.