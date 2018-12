Atlético San Pedro ganó y dio la vuelta

Atlético San Pedro derrotó a Río Grande por 2 a 0 y se consagró Campeón del Torneo Anual que hizo disputar la Liga del Ramal. Se jugó en La Mendieta y fue controlado por Alejandro Miño.

Ante una muy buena concurrencia de público, el partido tuvo todos los ingredientes y la tensión de una final. Atlético planteó muy bien la revancha y se encontró temprano con el gol, lo que le favoreció mucho. A los 11 minutos Flavio Romero infló las mallas.

Río Grande, no tuvo una tarde feliz para sus aspiraciones, ya que era el que tenía que convertir los goles rápidamente para ir a buscar el partido, pero fue todo lo contrario, porque su rival, en este último cotejo, sacó a flote la muy buena preparación física que tuvo el equipo durante toda la temporada.

El plantel sampedreño, prevaleció mucho sobre Río Grande que al no tener el marcador a su favor, complicó mucho más la tarea a los jugadores. Por momentos se veía al equipo mendieteño completamente perdido y por si fuera poco, no tuvo suerte cuando llegó al arco, porque la pelota no entró nunca, aunque merecía al menos un gol.

Atlético San Pedro aprovechó todas las falencias de su rival y a los 19 minutos de la etapa complementaria, Ponce de tiro libre y la complicidad del arquero local, puso el segundo gol "millonario".

Después, todo fue sin claridad, Río Grande nunca pudo descontar. Atlético terminó festejando.