Atlético Talleres metió doble festejo

Atlético Talleres hizo doblete el sábado por la noche cuando en división reserva y primera se consagró campeón del Anual de fútbol femenino "Por la vida" y ambas divisiones se adjudicaron la Copa El Tribuno de Jujuy que recibieron las capitanas Damaris Miranda y Brígida Lizárraga respectivamente.

La arquera Camila Mamaní fue la artífice de la victoria, atajó dos penales y convirtió el gol del triunfo en la serie de uno por equipo

La tenue llovizna no fue un obstáculo para que los aficionados vivieran una noche de definiciones con entretenidos partidos.

En el primer turno la reserva Talleres venció a La Viña por 4 a 1 y las chicas dieron la tradicional vuelta olímpica. Luego la primera división periqueña le ganó por penales 5 a 4, a Sportivo Palermo (campeón del Apertura) en el tiempo reglamentario habían empatado 1 a 1.

En primera, las "expresitas" salieron gananciosas desde el vestuario, se fue Galán por derecha y con sutileza la puso por arriba de la arquera Espinoza en una exquisita definición muy festejada por la barra llegada desde Perico.

Talleres controló el partido sin problemas porque a Palermo le costaba una enormidad fabricar algo. Promediando la etapa, Lizárraga le puso un pase a Vargas que remató con zurda y la pelota cerca del poste derecho.

El complemento también fue de Talleres que derrochó dos chances en los pies de Mendoza. El título ya estaba en el ómnibus con destino a Perico, pero Paz logró el angustioso empate y a los penales señoritas.

SUBCAMPEÓN / EL TITULAR LIGUISTA RICARDO JUAREZ ENTREGÓ EL TROFEO.

También en reserva

Atlético Talleres arrancó la jornada previa con el título de campeón en la división reserva al derrotar por 4 a 1, a su similar de La Viña y su capitana Damaris Miranda recibió la Copa El Tribuno de Jujuy.

El dominio de las periqueñas se tradujo en el marcador merced a un juego prolijo y efectivo. Siempre controló el desarrollo del partido.

Los equipos: La Viña (1): Eliana Hoyos; Serena Montes, Claudia Orellana, Gloria Anze y Jazmín Machaca; Yésica Martinez, Aixa Esteban, María Grafión y Paola Ramos; Marcela Gutierrez y María López. DT: Abel Alancay. Completan: Mayra Aramayo, Ariana Flores, Luisa Santos y Nahir Cruz.

Atlético Talleres (4): Rosario Herrera; Mailén Sánchez, Daniela Castro, Damaris Miranda y Analía Bejarano; Rocío Cervantes, Carolina Sibila, Denise Vorja y Camila Mamaní; Aldana Cardozo y O.Monserrat Quiroga. DT: DT: Pablo Martinez. Completan el equipo: Milagros Valdiviezo, Virginia Vargas, Melani Altamirano, Cyntia Espinoza, Anahí Cardozo y Mariela Chaile.

Goles PT: 6’ Cardozo (AT); 29’ Quiroga Monserrat (AT). ST: 2’ Quiroga Monserrat (AT); 12’ Cardozo (AT); 18’ Gutierrez (SP).