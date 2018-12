Un año para olvidar!... ¿otro para soñar?

Este es el último lunes hábil del 2018. Se recordará este año, como el de muchas realizaciones, pero más por las desilusiones y los desencantos, y ojalá que tanta mala onda, sirva al final para reinstalar en la sociedad, un estado de esperanza que nos permita recobrar el camino ascendente del desarrollo y las realizaciones. El gobierno, dice que sí. La oposición asegura que es improbable. Entre ambos, millones de argentinos todavía atónitos y sin poder reaccionar tras haber sido arrollados por una realidad que ni remotamente imaginaron que iba a suceder, siguen sin poder resolver si en el año que llega, elegirán seguir con el cambio que hasta ahora sólo nos estrelló sistemáticamente -y varias veces- contra un muro de concreto, o preferirán volver atrás a un pasado cuyos mentores siguen pregonando que estábamos mejor cuando estábamos peor, aunque no advertíamos que se gestaba la tormenta. Y nada hace suponer que podría aparecer en la inminencia, alguna variable diferente, capaz de seducir a las mayorías y hacer reaccionar. Por ahora, vamos decididamente a tropezar otra vez con la misma piedra. Cualquiera de las dos piedras con las que ya tropezamos antes.

La política y las deudas

A nivel internacional, el G-20 lo demostró, el mundo discute planes, proyectos, propuestas, sistemas de interrelación, comunicación e información digital, nuevas relaciones del trabajo y del comercio, y se prepara para dejar atrás hasta a la generación de los denominados millenials, con sus trolls, sus fake news y todo. En Argentina, y en Jujuy, estaremos varios años empantanados en deudas monstruosas que condicionarán la marcha de la vida. En América, Méjico giró hacia el populismo, y todos rogamos que sea un populismo inteligente. El dictador venezolano Nicolás Maduro, pretendiendo compararse con el incomparable Fidel Castro, denunció un complot internacional de Estados Unidos, Colombia y Brasil, según el cual Donaldo Trump, Iván Duque y Jair Bolsonaro, conspiran para asesinarlo. En dos semanas Brasil girará a la derecha, pero el Presidente Mauricio Macri, en un gesto difícil de entender, no asistirá a la asunción de Bolsonaro, aunque lo visitará quince días después. Lo aplauden todos los sectores que no lo votaron ni lo votarán jamás, mientras el resto del país, sobre todo aquellos que sí lo votaron y lo volverían a votar, entienden que debería concurrir, porque las relaciones Argentino/brasileñas, siempre deben estar más allá de las diferencias y demostraciones circunstanciales, sean cuales fueren los signos de los gobiernos, mientras éstos tengan origen democrático y legítimo. Rusia apoya a Venezuela en su cruzada demodée, y China prefiere el camino de la dominación comercial y económica para romper la hegemonía de Norteamérica en todo el mundo. Los argentinos y los jujeños, tenemos relaciones carnales con el FMI, pero aceptamos a los chinos como los inversores favoritos para los negocios. La situación no puede ser más estrafalaria, y seguramente en algún punto del futuro no lejano, la realidad nos exigirá explicaciones, y hasta quizás nos obligue a optar.

Qué isla?

El dólar cerró el viernes a $ 39,19, y el riesgo país voló hasta los 778 puntos. La inflación de Noviembre llegó a 3,2%, anualizada roza el 44% y todavía falta cargar Diciembre. El índice de pobreza que mide la UCA alcanzó a 33,6%, la más alta de los últimos doce años. Todo esto hace suponer que todo lo que se arregló con el Fondo Monetario, deberá ser revisado y renegociado más temprano que tarde, porque las recetes aplicadas no mejoran al enfermo. Con todo, vamos adelante con un gobierno nacional que está siendo dominado por una realidad que odia, y uno provincial empeñado en mostrar que Jujuy es una especie de isla en el océano de Argentina, mientras la realidad, se empeña a su vez, en desmentirlo.

Apuros judiciales

La Justicia Federal, merced al voto de la jueza Adriana Pailloti, (una abogada que cumple por unos días un reemplazo en la cámara de casación) zaffaronista ella y confesa adscripta a "justicia legítima" dio vuelta con su voto la decisión anterior de la Cámara de Casación y determinó la excarcelación de Amado Boudou, condenado a prisión por cinco años y ocho meses por intentar quedarse con la fábrica de billetes y los billetes. Los argumentos son tan bobos que seguramente ante una primera apelación, el exvicepresidente deberá volver a prisión y devolver la tobillera electrónica que controla sus movimientos. Mientras las causas en la Justicia Federal -luego de años de espera para conocer alguna sentencia cierta sobre la corrupción que nos lastimó el país y el alma- siguen empantanadas en las urdimbres legales de argentinísima factura y también en el argentinísimo barro de la política. La Justicia Provincial, parece estar acelerando todo lo que puede las "causas espejo" locales. Los oficialismos esperan y desesperan por las definiciones, porque cada una de ella, de ser las que esperan, será nuevamente carne de campaña en el 2019. La protagonista central, naturalmente, sigue siendo la jefa tupaquera Milagro Sala, su entorno, y los coprotagonistas son sus amigos y sus examigos, socios y exsocios.

Deborita lo hizo

En esta columna, la idea era trazar generalidades, pero es imposible hablando de la Justicia, no mencionar el "episodio Débora". Un juez (Jorge Samman), un fiscal de San Pedro de Jujuy (Ernesto Resúa), y los agentes fiscales (Elio Yapura y Julio Lobos) aparentemente sin una causa judicial, sin mediar una notificación oficial y formal y sin haber dado posibilidades de argumentar defensa, frente a un juicio que ni siquiera está sustanciado, allanaron el domicilio particular de la diputada provincial Débora Juárez Orieta de Bracamonte en Fraile Pintado. Todo por supuestas irregularidades en la adjudicación de terrenos cuando Débora era concejal, en el año 2012. La aberración jurídica -y política- se produjo precisamente el mismo día, en que el Poder Ejecutivo tenía puestos sus ojos en el Poder Legislativo, nada menos que para la aprobación del presupuesto 2019. Y nada menos que en un momento en el que desde el Ministerio Público de la Acusación, hasta la Fiscalía del Poder Judicial y la mismísima presidente del Poder Judicial local, enfrentan cuestionamientos, pedidos de juicios, ataques y cachetadas de diferente orden. Si ese allanamiento fue pensado teniendo todo esto en cuenta, nadie podrá negarle a Débora que se trató de un apriete miserable, consecuencia de sus críticas ácidas a la gestión del oficialismo. Si lo hicieron sin haber tenido en cuenta todo el escenario, se trató de una descomunal imprudencia y una mala praxis inaceptable. El Poder Legislativo, como en muy contadas ocasiones, reaccionó por unanimidad. La izquierda, el peronismo, y el propio oficialismo, se solidarizaron con Débora, reivindicaron el carácter constitucional de la inmunidad parlamentaria para estos casos y condenaron el proceder judicial. Exposiciones memorables de Juan Esquivel, Javier Hinojo, Rubén Rivarola (quien además de la palabra del diputado sostuvo la del Presidente del PJ de Jujuy), Alberto Matuk, y el propio Alberto Bernis, que con sólido mensaje, intentó despegar al Gobierno de la torpeza, aceptaron la cuestión de privilegio y dejaron en claro que el "episodio Débora" debería terminar en juicio político. "Una legislatura unida, sólida y coherente, detrás de argumentos valiosos que rescaten la calidad institucional de manera unánime no es común de verse en Jujuy. A pesar de la horrible afrenta vivida, Deborita lo hizo" bromeaba -pero en serio- un colaborador de la diputada al fin de la ruidosa sesión que además, aprobó el presupuesto 2019. El respaldo debe haber tranquilizado a la legisladora fraileña, (que llegó a pedir un informe psicofísico al titular del MPA, Sergio Lello Sánchez), pero no tanto como para que dejara de expresar su rabia amenazando con que a partir de ahora, devolverá las trompadas una vez por semana, haciendo públicos hechos de corrupción y desmanejos del establishment que según se desprende de sus expresiones, conocería a la perfección.

Dos Macris

Los últimos días del año encuentran a la UCR en una calma chicha. El sobresalto feliz fue la presencia del Presidente Mauricio Macri y su esposa Juliana, en una celebración privada del Gobernador en la localidad de Huacalera. La visita tuvo un costado oficial fugaz, un recorrido por las obras del aeropuerto Horacio Guzmán. Fue inevitable comparar al Macri que cerró su campaña 2015 en Jujuy, llevado en andas por más de 20.000 personas en Humahuaca, al Macri de hoy, hiper custodiado, blindado y absolutamente aislado, de la prensa obviamente, hasta de quienes hubieran querido hacerle escuchar un aplauso sincero y un saludo desde lejos.

El oficialismo

En tanto, los conducidos por Mario Fiad saben que en estos días apenas se concluirá con tareas administrativas, sin definiciones altisonantes ni decisiones trascendentes. Ni nada que le haga olas al GM. Eso, lejos de tranquilizar al conjunto de la dirigencia, sirve por ahora para disparar las especulaciones frente al 2019. Diferentes corrientes dentro del gobierno, que no llegarán a ser internas -GM jamás lo toleraría- se escapan sin embargo por los cuatro costados de la casa de gobierno y hacen suponer que el 2019 llegará con muchos títulos de primera plana. Con igual calma intenta pasar las fiestas la Vicegobernación de Carlos Haquim y el partido Primero Jujuy de raíz justicialista. Y algo parecido intentará el resto del gabinete provincial, donde varias vertientes, la mayoría también de extracción PJ, ocupan sus respectivos conos de silencios políticos que protegen o disimulan. El PRO condenado por la UCR a una escasa incidencia en la vida provincial, retiene la delegación local de Anses (Carlos Carrillo), Inadi (Flavia Castro), funcionarios dedicados de muy buen trato y excelente llegada a la gente, la diputacía nacional de Osmar Monaldi, y una representación del Plan Belgrano (Martín Berardi). Sobreviven con esfuerzo a una relación bastante destratada por el GM y su núcleo de decisiones fuertes. Pero la pasan los pocos "lilitos".

El PJ define

El peronismo se revuelve en intensas reuniones de entrecasa. Todos los sectores preparan sus artillerías y referentes importantes se encuentran a conversar sobre el futuro del partido. No todos, claro. La soberbia todavía domina a algunos y los mantiene en el ostracismo. El presidente Rubén Armando Rivarola, seguro del adelantamiento de las elecciones, mantiene su idea de las dos convocatorias: llamar al congreso para ofrecer una amnistía general y para convocar a internas para todos los cargos electivos. Gran parte de la masa de afiliados, despechados durante años por los acuerdos de cúpula, aguardan en tensión. Ya se presentó al presidente del Congreso, Nilson Ortega una nota en tiempo y forma con la cantidad de firmas reglamentarias, solicitando ese Congreso para antes de fin de año. La decisión de convocar al pleno del máximo organismo, deberá tomarse esta semana.

Temas de fin de año

En los siete días hábiles que quedan para cerrar el 2018, se sabrá algo concreto acerca de la penosa situación del Ingenio La Esperanza? Aparecerán datos concretos además de declaraciones emotivas acerca de los interesados en participar del proyecto de la Zona Franca de la Puna? La indignación justificada de Pedro Pascuttini, Presidente de la Cámara del Tabaco, que ve escurrirse el año sin un precio fijado para sus productos, y la constante mala relación que se advierte entre la entidad rectora del sector y los funcionarios del gobierno, ¿podrá llegar a algún punto de entendimiento que no los mantenga siempre debajo el cristal de la mirada política? ¿Se podrá sanear la delicadísima situación financiera de la otra entidad señera la Cooperativa de Tabacaleros de Perico, y superar el enorme pasivo que soporta? La relación entre el patrón gobierno y sus empleados estatales podrá lograr en tan escaso tiempo algo más que las notificaciones de decisiones tomadas sobre sus sueldos y su status laboral? Para enfrentar los problemas serios y concretos que deja el 2018, ese plan que "asiste y reactiva", y todos los anuncios realizados este año, ¿alcanzarán para el año próximo?

No se les puede exigir magia ni al gobierno y ni al sector privado. Pero sin la pequeñez de quedarnos en señalar a los culpables de los padecimientos, o la majadería de las escenografías mediáticas y las caras de piedra de algunos "optimistas", que no resuelven problemas, este 2018 será un año para comenzar a olvidarlo rápidamente, y encarar el 2019 con trabajo intenso, con sinceridad a rajatablas, y con Justicia en todos los ámbitos y procederes. Sólo así el año nuevo será mejor. Sólo si mostramos esa actitud, el Niño Dios querrá ayudarnos. Feliz Nochebuena, hermosa Navidad!