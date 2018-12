Piden que se impugne la elección en centro vecinal

Vecinos del barrio 308 Viviendas de Alto Comedero solicitaron la impugnación de las elecciones de autoridades del centro vecinal "Unidad y trabajo", celebradas el 18 de noviembre, debido a que consideran que fueron "injustas, ilegales y principalmente porque no ha seguido los trámites pre asamblearios que indica Fiscalía de Estado y el estatuto social" de esa entidad barrial.

En tal sentido, la referente Carmen Vizcarra junto a otros vecinos que se negaron a dar sus nombres por temor a represalias, denunció que "no presentaron la documentación pre asamblearia con diez días de anticipación a Fiscalía de Estado como ser acta de comisión directiva aprobada en la que indique el día, hora, lugar y modo de elección con orden del día; publicación en un diario local convocando a la asamblea general ordinaria donde se refleje lo enunciado según acta de comisión directiva; memoria, inventario, balances e informe de los revisores de cuenta porque nunca fueron exhibidos en la sede social, y padrón actualizado de socios activos en condiciones de participar de la elección. No se nos entregó varios padrones modificando el contenido con sello de Fiscalía de Estado y otro con sello del centro vecinal, en donde difieren las fechas y además con corrector adulterando la credibilidad del mismo", dijo Vizcarra.

Vizcarra también señaló que se aprobó supuestamente el balance 2015 en asamblea del 3 de septiembre, el del 2016 el 26 de octubre y balance 2017 en la misma fecha, "cuando nosotros fuimos convocados el 17 de noviembre para aprobar los balances que no fueron aprobados. ¿Cómo Fiscalía puede aprobar dos meses antes un balance que no ha sido aprobado por los vecinos y socios? Eso es una irregularidad de Fiscalía. O sea que jugó con nosotros, con la buena fe de los vecinos, si ya estaban aprobados, para qué nos convocan a asamblea. Además dice que tiene que ser aprobado por los socios y nosotros en esta fecha en ningún momento hemos sido citados para aprobar este balance, y quisiera que Fiscalía de Estado me muestre dónde está aprobado en el libro diario del centro vecinal".

Por otra parte, comentó de "irregularidades que figuran en el padrón, como el de una señora que está enferma y tiene un hijo que lo pusieron en el padrón femenino. Yo dije el 26 de octubre se equivocaron, pero el 17 de noviembre volvió a salir el chico en el padrón de mujeres; entonces lo han hecho a propósito".

Reveló que el mandato de los directivos del centro vecinal venció el 3 de septiembre. "No cumplieron con el Estatuto social porque no pudimos ejercer nuestros derechos como socios según lo establece el artículo 10 incisos a, c, e, y f. Tampoco hubo convocatoria con una anticipación de 45 días y 90 días previos al vencimiento del mandato; no se exhibió el padrón de socios y no se cumplió con el horario de elección de 8 a 18", entre otras irregularidade