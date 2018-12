Premio Inti Kay para la referente de "Abrazos de pulpitos"

La referente del proyecto solidario "Abrazos de pulpitos", Mariana Romero, recibió el premio Inti Kay en reconocimiento a la labor que realiza desde la asociación de tejedoras voluntarias que impulsó en febrero de 2017 en nuestra provincia. Romero es productora de seguros y madre de Benicio Saúl, un bebé prematuro. La distinción le fue otorgada por el programa "Proposiciones" que se emite por Radio Nacional Jujuy AM 790. El espacio radial nació en junio de 2005 inspirado en el trabajo voluntariado de comunicadores sociales, egresados de la Unju y el apoyo de organizaciones sociales y personas comprometidas con las causas solidarias. El equipo de "Proposiciones" está integrado por Viviana Ferreyra, en la conducción, producción y dirección general; Claudia Limpe, Hugo Machaca y Carlos Flores, co-conducción; Rita Quiroga, producción, y Jesús Flores y Andrea Ortuño Barcena, asistentes de producción. Inti Kay, en quechua significa "Ser el sol", busca revalorizar los valores de la solidaridad y equidad.

Mariana Romero al momento de recibir la distinción dijo que "uno no busca nunca ser reconocido, y cuando te sorprenden con algo tan lindo como Ser el sol, es un mimo al alma y al corazón. Es muy lindo saber que estás haciendo algo muy bueno y la gente lo valora un montón".

Relató que decidió sumarse como tejedora al grupo "Abrazos de Pulpitos" sin saber que iba a ser mamá de un bebé prematuro. "Mi vida cambió muchísimo en el aspecto personal y social, esto hizo que conozca a más gente de otros lugares y voluntarios con diferentes actividades. También ver que no sos la única que quiere colaborar con esta obra sino que hay mucha gente que está dispuesta a hacerlo", sostuvo. Agregó que hay días buenos y días malos, debiendo las mamás de prematuros "armarse de paciencia" y saber que no está sola "en este camino porque son muchos casos, quizás peores o iguales. Si ese bebé no sobrevive será porque Dios no lo quiso y vino para darnos alguna enseñanza", subrayó.

Romero sueña con que "Abrazos de pulpitos" llegue a todos los rincones del país. "Ojalá pudiéramos llegar a todas las provincias, algunas todavía no están adheridas al proyecto, sería lindo que se lo conozca y difunda más. En Jujuy tenemos un grupo de tejedoras y ojalá llegue a ser más grande, que estemos establecidas en un lugar y no tener que estar pidiendo prestado un espacio, que la organización crezca y poder subsidiarnos el material, ahora lo pedimos por donaciones. Los materiales son costosos, es difícil pero como grupo sé que podemos lograrlo", apuntó.

"Abrazos de pulpitos" forma parte del movimiento mundial "Octupusfor a preemie" (Pulpo para un prematuro) que surgió en 2013 en Dinamarca bajo el nombre Spruttegruppen. En la actualidad está presente en Estados Unidos, Islandia, Holanda, Alemania, Turquía, Bélgica, España, Australia, Israel, Italia, entre otros. El objetivo es tejer pulpos al crochet siguiendo un patrón original, destinados a bebés prematuros, como apegos concebidos para ayudar a una pronta recuperación y mejorar la calidad de vida de los pequeños mientras se encuentran internados. Los tentáculos simulan el cordón umbilical y ayudan a desestresar al bebé en esta etapa; la sensación de seguridad mejora la respiración y regulariza los latidos cardíacos; mientras que el juego con el pulpito disminuye las posibilidades de sacarse las sondas y vías que mantienen los signos vitales.

Los interesados en colaborar con la entidad en nuestra provincia se pueden poner en contacto con Mariana Romero enviando un whatsapp al teléfono 388 575-0674.

Campaña solidaria de venezolanos

“Esta Navidad regala una sonrisa” es el nombre de la campaña solidaria lanzada por el grupo de Venezolanos en el NOA, con el objetivo de recolectar juguetes para la niñez de la región. En el caso de nuestra provincia, los juguetes en buen estado se recibirán en la sede de E-Language Center, ubicada en Trelew 126 del barrio Norte, teléfono 388 4491783; y en Chevere Venezuela, sita en Illia 809 del barrio Los Perales, teléfono 58 416684664. Los organizadores destacaron que la campaña fue concebida para llegar en estas fiestas de fin de año con un juguete a niños venezolanos y argentinos. Apuntaron que promovieron la iniciativa porque saben de la solidaridad de los jujeños.