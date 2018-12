Preocupante aumento de la crisis del sector tabacalero

"En otro momento, y especialmente recuerdo las gestiones de los gobiernos peronistas, cada problema que enfrentaba la producción de Jujuy, generaba una reacción en cadena, inmediata y muy sólida, comenzando por los niveles oficiales y siguiendo por todos los actores económicos provinciales. Ahora le vuelve a tocar al sector tabacalero, que ve en jaque su producción por la falta de consideración de los acopiadores, y por una evidente falta de acompañamiento del Gobierno en sus trámites y gestiones", dijo el diputado provincial Rubén Rivarola.

"Hemos asistido hace unas horas a una reunión clave para la determinación de precios del tabaco, que contó con la presencia de las cámaras de Jujuy y Salta y algunos funcionarios. Esa reunión fue un desastre. Los acopios quieren seguir con el precio de la campaña pasada, es decir $ 53,11, para la clase B 1 F, y ofrecen recién para la segunda quincena de enero o primeros días de febrero, volver a otra reunión para revisar la situación. Mientras tanto los productores quedan prisioneros de esta sordera de los acopiadores y la aparente falta de gestión del ministro Juan Carlos Abud Robles y otras autoridades del área Producción, que parecen haber librado a su suerte a tan importante segmento de la vida económica jujeña, y yo diría, el más importante. Es el mundo del tabaco, el que contiene a cientos de productores, el que trae fondos genuinos y frescos a Jujuy y el que reparte esa plata entre los jujeños en cada temporada. Además, debemos destacar que cada año, generan más de 19 mil puestos de trabajo, en blanco y con coberturas y aportes sociales al trabajador y su familia. Sinceramente, no termino de entender la falta de acompañamientos más firmes y de otras entidades económicas de Jujuy que no se expresaron de manera solidaria", agregó el legislador peronista, que también es vicepresidente segundo de la Legislatura jujeña.

"Peligro de quebranto"

En otro momento de sus declaraciones, el presidente del Partido Justicialista - Distrito Jujuy relató que "he tomado contacto con el presidente de la Cámara del Tabaco de Jujuy, el doctor Pedro Pascuttini, quien me ha detallado su rechazo terminante a la posición de los acopiadores, pero éstos no quisieron escuchar las fundamentaciones técnicas, acerca de los costos, las devaluaciones y la inflación en dólares que sufrió el sector en este año, además de las alzas de las tarifas de energía eléctrica y de gas. De acuerdo a su informe, la única solución sería mantener uniformidad con el precio internacional del tabaco, frente a la existencia de la demanda del producto y otros temas, pero ningún argumento fue atendido por los interlocutores. Este mes de diciembre, frente a la inminencia de la cosecha los productores enfrentan gastos muy altos y el peligro de quebranto aumenta día a día", explicó Rivarola.

Finalmente, dijo que "naturalmente, pueden contar con el apoyo del Partido Justicialista", pero volvió a requerir mayor atención del ministro de la Producción, cuya función es precisamente defender a todos los productores, igual que a la totalidad de los partidos políticos, cámaras empresarias, y a la sociedad en general. Debemos comprender que es necesario manifestarse inteligente y solidariamente en defensa de todos los sectores productivos y generadores de empleo, como es el del tabaco", concluyó.