Cansado de sufrir robos, el conductor dejó un mensaje en su parabrisas para "amigos de lo ajeno"

Los hechos de inseguridad que se viven en el barrio Los Naranjos, preocupan de sobre manera, no solamente a los vecinos, sino también a quienes trabajan por los alrededores.

Trabajadores sufren muy seguido el robo en su vehículos o bien mientras transitan por las calles de este sector de la capital jujeña.

Si bien la inseguridad es un tema altamente preocupante, los dueños de un vehículo, cansados ya de sufrir este tipo de hechos, dejaron un cartel en su parabrisas que decía "no tengo rueda de auxilio ni estéreo. Ya se robaron todo y no puedo reponer. Por favor no rompa nada".