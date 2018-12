Cómo celebrar la Navidad en pareja: trucos y consejos

Regalos

Ten un detalle con la persona que amas, pero no deja de tenerlo durante todo el año. Es muy importante mantener la llama y la ilusión en una relación con pequeños detalles que demuestren que te importa durante todo el año y no solo durante la época navideña. Como es lógico, no solo se trata de regalar algún objeto material, sino de cualquier otro detalle, experiencia o sensación. Un viaje, una cena romántica en casa... cualquier opción es ideal para seguir avivando la llama del amor.

Dos en la cocina

Cocinar juntos para cualquier evento o incluso para vosotros dos puede ser una manera muy divertida de pasar tiempo juntos y, sobre todo, muy gratificante. Al final, el resultado de lo cocinado es lo de menos, ya que ha merecido la pena por el tiempo que se ha compartido y la experiencia, aprendiendo los dos juntos.