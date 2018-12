VÍDEO. "El Ángel", afuera de la carrera por el Óscar

La Academia de Cine de Hollywood dio a conocer a las semifinalistas de los premios Óscar. El ángel, dirigida por Luis Ortega y protagonizada por Toto Ferro, quien interpreta al asesino serial Carlos Robledo Puch, no estuvo en esa lista de aspirantes a “Mejor Película de Habla No Inglesa”.

Por el momento, quienes siguen en carrera, son la mexicana Roma de Alfonso Cuarón, la colombiana Pájaros de verano, de Cristina Gallego y Ciro Guerra, The Guilty (Gustav Möller, Dinamarca), Never Look Away (Florian Henckel von Donnersmarck, Alemania), Shoplifters (Hirokazu Kore-eda, Japón), Ayka (Serguey Dvortsevoy, Kazajistán), Capernaum (Nadine Labaki, El Líbano), Cold War (Pawel Pawlikowski, Polonia) y Burning (Lee Chang-dong, Corea del Sur).