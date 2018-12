Flores en Bahía Blanca

Adrián Flores comenzó a explorar nuevos caminos en el mundo del boxeo. El pugilista jujeño ganó el cinturón "Sueño Dorado" tras imponerse por puntos ante el local Jonathan Lunghy.

"Fue un viaje largo, pero contento porque nos fue bien, dejamos una buena imagen y eso nos abrirá más puertas", apuntó el boxeador de la categoría 56 kilogramos.

El "Chato", como lo apodan en el gimnasio Fuerza Extrema, contó cómo fue que lo invitaron a pelear a Bahía Blanca: "El promotor me vio en Las Flores, Buenos Aires, cuando se hizo el Campeonato Ambapa, me tomó cariño, me vio con buen nivel, me habló para ir a pelear por un título denominado Sueño Dorado en club Bahía Blanca, allí entrena Maravilla Martínez", manifestó.

Sobre la pelea, Flores comentó: "Fueron cuatro asaltos, él salió a dar todo, hubo mucho estudio, después en el segundo round comencé a marcarle puntos, lo acorralé, en el tercero ya no tenía nada, tiraba al aire, hice un buen trabajo de sombra que lo pude aplicar, la gente me aplaudió mucho".

En su incursión por el sur del país, Adrián Flores notó las diferencias entre los boxeadores de Jujuy y ellos: "Mucho nivel, ellos tiran todo, están formados para voltear, son boxeadores pegadores, en el inicio me sentí presionado, al ser más alto me salía distancia, pero gracias a Dios mis jabs entraron bien, por rato tuvimos cruces, yo quedé parado y él retrocedió, descarga completa", puntualizó.

El pupilo de "Perassi" Ruiz deberá regresar el próximo año, "en febrero tenemos una invitación gracias a Enrique Maro para ir a boxear a Uruguay, en marzo tengo que defender el título en Bahía Blanca", y agregó que "me sentí cómodo con mi pelea, hice el boxeo que sé, tuve un buen rival".

El futuro

Adrián Flores quiere ir paso a paso, pelea a pelea, por eso buscará sumar un par de combates más, aunque no deja de mirar el campo rentado. "La idea es seguir trabajando, afinar la técnica como amateur, sumar peleas, roce, experiencias, quiero llegar a un punto en el cual sienta que estamos listos para dar el salto a profesional", subrayó.

Sucede que el boxeador de 24 años siente que no es el momento, "tuve muchas peleas, pero siento que estoy en la recta final", opinó.

Además, sabe que necesitará apoyo importante, "ayuda importante, que pueda darnos una mano, esta vez el profe bancó todo el viaje, los gastos, dejó su trabajo para poder ir, él es vendedor de café en el puente Lavalle y día que no vende, día que no tiene dinero, sin embargo, dejó todo para acompañarme", puntualizó al tiempo que agradeció a "Gabiota Sport, Tornería Yumi, Laura Sosa, Aires Acondicionados Oscar, Cafetería Bule, familia Quiroz, Federico Sánchez", finalizó.