Gorriti y San Martín definen el Anual

Momento de definición en la Asociación Capitalina. En primera Atlético Gorriti y Villa San Martín juegan la final del Anual desde las 22 en el estadio Federación. Antes, a las 20.15, se miden por el título de cadetes.

Son los mejores equipos, "diablos" y la "villa" vienen de protagonizar dos finales cerradas y parejas con triunfo en sendos casos de San Martín. En U15 fue 69 a 66 con parciales de 11-9, 13-15, 24-16 y 26-21. Romero con 23 goles fue el máximo anotador de la noche en el campeón. En U 19, también festejaron los de la "villa", 64 a 59 con parciales de 15-18, 19-9, 20-15 y 10-17. Rodrigo Soria fue la figura del campeón mientras que Yanos con 20 goles fue el máximo anotador.

En la categoría U 13, Atlético Gorriti se impuso en la final ante Talleres de Perico 62 a 52. Los parciales fueron 14-6, 14-22, 16-12 y 18-12 definiéndose en el último parcial.

Hubo un buen marco de público y se espera que esta noche, con entrada libre y gratuita, suceda lo mismo.

"Es un solo partido, estaba prevista una serie de tres, pero el tiempo, muchas veces los imponderables y la crisis, hubo consenso para hacer un solo partido", explicó Guillermo Álvarez García en su visita a El Tribuno de Jujuy.

El expresidente de la Asociación Capitalina -anoche al cierre de esta edición había cambio de autoridades- reconoció que unificar todos los clubes fue un gran acierto, "es a partir de agosto que nos integramos, hicimos campeonatos a dos zonas para que no termine muy tarde, tuvimos errores, aciertos, pero siempre buscando mejorar, contamos con equipos de Monterrico, Talleres de Perico, Sport Club El Carmen".

Álvarez García contó porque la sanción a Cuyaya en la instancia de semifinal tras vencer a San Martín: "El jugador López, el cuestionado, tiene la inscripción en el libro único que tenemos en Club Villa San Martín, solamente ahí, nunca pidió pase, no sé si tienen otro carnet o qué, pero no figura en el libro, lamentablemente se le avisó a Cuyaya que no lo pusiera por este inconveniente, pero ellos sabrán por qué lo hicieron", detalló agregando que "todos los datos se les pasó al Tribunal de Disciplina, copia del libro de inscripción de jugadores y el número de inscripción en planilla con el mismo número que tenía en Villa San Martín".

Anoche en la asamblea proclamaban nuevo presidente de la Capitalina a Armando Bergese.

.