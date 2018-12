Acusaciones contra la Intendencia de Perico

El concejal Walter Cardozo y el propietario de "Bes RTO Perico", Edgardo Sapag, denunciaron una serie de irregularidades que habrían sido cometidas por la Municipalidad de Perico de la mano de su autoridad máxima, el intendente Rolando Ficoseco.

Cardozo informó que el Concejo Deliberante de Perico está "sin autoridades a partir del 10 de diciembre tras fracasar la sesión preparatoria" en la que se debía elegir a las nuevas autoridades. En ese marco indicó que ni su partido Edijus ni el bloque radical se presentaron a sesionar ya que el intendente Ficoseco "pretende quedarse con todo el dominio del Concejo proponiendo a un presidente afín a él y utilizando la extorsión", dijo Cardozo.

Sobre las prácticas extorsivas se refirió al "no pago de los sueldos a los concejales opositores que no apoyamos al presidente que propone, en virtud que durante este año no supo conducir el Concejo y fue denunciado penalmente por incumplir su mandato". Denunció también que el "expresidente del Concejo Deliberante Carlos Caliva retenía documentación que aprobaba el Concejo, intentó hacer firmar documentos a la secretaria parlamentaria que no aprobaba el Deliberante e hizo figurar calles pavimentadas que no lo estaban" y sumó que existe una denuncia penal "por la deuda de $ 37 millones sobre la feria mayorista de Perico".

Por otra parte, dijo que "el Tribunal de Cuentas informó sobre una deuda de 800 millones de pesos sin poder justificar entre el intendente Ficoseco y el concejal Caliva".

Por último, expresó que resulta "de una bajeza total por parte del intendente que los concejales del oficialismo transmitan la información que: si damos quórum nos pagarían los sueldos adeudados". Ante esta situación indicó que ya se dio instrucciones a los asesores para que se proceda a realizar la denuncia penal correspondiente.

Apertura de nuevo taller RTO

Sobre la inminente apertura de un segundo taller de Revisación Técnica Obligatoria denominado "RTO Perico SRL", Sapag indicó que "es de propiedad de actuales funcionarios de la Municipalidad de Perico", situación a la que aduce los contratiempos sufridos por su taller.

Explicó además que el parque automotor de Perico "no da para dos talleres" por lo que considera se trataría de una "competencia desleal".

"La semana pasada estuvimos cuatro días sin trabajar por falta de obleas" debido a que ahora, a través de un decreto, "el taller tiene que comprarle las obleas a la Municipalidad o hacerle el depósito en Rentas municipal, para ellos recién pedirlas a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv)", dijo Sapag. Ante esta situación indicó que tras cumplir con los nuevos requerimientos "aparentemente la plata no llegó nunca a la Ansv por lo que la llegada de las obleas se demoró tres semanas", perjudicando el servicio de su taller.

Ante esta situación, el concejal Cardozo agregó que el nuevo taller "se adjudicó de forma directa, sin llamado a licitación, y a través de un decreto. No se puede ser funcionario y dueño de una línea municipal", fustigó.