El Gobierno cerró las reuniones paritarias

Finalmente el Gobierno provincial dio por concluidas las reuniones de negociación paritaria para este año, fijando un aumento salarial del 5% y un bono de fin de año de $4 mil pesos a pagarse en dos cuotas, es decir, lo que se había ofrecido desde un principio. Desde el Ejecutivo argumentaron la decisión, advirtiendo la imposibilidad de hacer frente a los montos requeridos por los gremios estatales.

Al respecto, el ministro de Trabajo de la provincia, Jorge Cabana Fusz, explicó que tras la última reunión mantenida con los representantes de los gremios, se concretó la reunión de gabinete con el gobernador en la que se analizó el pedido de los trabajadores, sin respuestas positivas. "Se realizó el análisis económico y financiero con el ministro de Hacienda Carlos Sadir, y surgieron las imposibilidades de poder mejorar la propuesta que se había presentado, de modo que no va a haber otra reunión por lo menos este año", confirmó a la vez que adelantó que posiblemente las negociaciones se retomarán los primeros meses del próximo año.

De este modo, en el sueldo de diciembre y el aguinaldo impactaría un aumento salarial del 5%, del cual solo una parte se liquidaría en blanco; además se incrementó el piso salarial a $11.300, y las asignaciones familiares aumentaron un 8,7% respecto de los valores vigentes en los salarios más bajos. También se fijó el pago de un bono compensatorio de $4 mil, el cual se entregaría en dos cuotas de $2 mil, una antes de fin de año y otra en el mes de febrero de 2019.

Cabe mencionar que las sumas otorgadas por el Ejecutivo no se condicen con los pedidos efectuados por los sectores gremiales, quienes habían solicitado una recomposición salarial del 20%, que podía pagarse 10% en diciembre y 5% en enero y febrero, un bono compensatorio de $5 mil a pagarse en tres cuotas, dos de $2 mil, en diciembre y enero y otra de $1.000 en febrero, entre otros conceptos.

SUSANA USTAREZ (APOC)

De nuevo el Gobierno impone, no negocia, no enfrenta a los gremios ni a los trabajadores, directamente toma una decisión de espaldas a cualquier paritaria. Con estas cifras estamos 20 puntos debajo de la inflación anual que llegaría al 48% por lo que no se pueden dar por cerradas las paritarias; además habíamos acordado reunirnos en enero y febrero en mesas paritarias complementarias. Es todo una desprolijidad, no se respeta la ley paritaria ni a los trabajadores. Estamos molestos y pedimos que nos convoque para ver cómo vamos a seguir.

JORGE MONTERO (CEDEMS)

Hemos entregado un petitorio al Ministerio de Trabajo, solicitando la continuidad del cuarto intermedio al que se pasó en la última reunión porque consideramos que, si bien hay una circular, la paritaria 2018 todavía no se ha cerrado. Nosotros escuchamos la oferta del Gobierno, es momento que ellos nos escuchen; con la inflación del año estamos quedando muy por debajo, porque el bono es un paliativo, pero nosotros necesitamos un incremento salarial acorde a la inflación que hay en el país, por eso creemos oportuno pedir un 20%.

MATÍAS BRIZUELA (ATE)

La decisión del Gobierno es totalmente unilateral, las tres reuniones a las que nos convocaron fueron únicamente para la foto, para decir que hay consenso y diálogo. Desde ATE repudiamos esta situación y esperamos poder ver de qué manera se puede implementar algún aumento salarial en marzo ya que este 5% es totalmente insuficiente y se hace imposible afrontar la economía con los porcentajes actuales de inflación. El Gobierno no da ninguna respuesta, solo “cuasi” paritarias en las que los ministros no están a la altura de las circunstancias.