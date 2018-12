Sorpresa en los colegios católicos por "contribución"

Directivos y apoderados legales de los colegios confesionales capitalinos se mostraron sorprendidos tras el anuncio hecho el viernes por el Gobierno nacional en el que se acuerda una "contribución voluntaria" que abonarán las familias que concurren a dichas instituciones para sostener a la Iglesia Católica. El monto será mediante el pago de la cuota mensual en esas escuelas.

El aporte para los institutos como subvención, empleado para el pago de sueldos, mantenimiento u otros, no se modifica y esperan siga así.

Es un acuerdo que fue tratado en conjunto con la cúpula de la Conferencia Episcopal Argentina y la Secretaría de Culto de la Nación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto; y el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Busca dar respuesta al planteo de separar la Iglesia del Estado.

Cabe mencionar que no es sólo para la Iglesia Católica sino también para las demás religiones que se profesen en Argentina y será controlada por las autoridades competentes.

En el plano local anteriormente el Consejo de Educación Católica, sede Jujuy, se encargaba de las escuelas confesionales pero a partir de este año quedó como autoridad de control de todas las instituciones educativas privadas la Dirección de Gestión Privada del Ministerio de Educación Provincial.

En la capital jujeña se encuentran seis colegios católicos: "Nuestra Señora del Huerto", "Del Salvador", "Santa Teresita", "Santa Bárbara" y dos anexos de acceso gratuito: "Divino Redentor" de Alto Comedero y "Antonio María Gianelli" del barrio Mariano Moreno.

El Tribuno de Jujuy consultó a tres instituciones educativas para saber qué opinión tienen de ello.

Ingrid Montenegro, apoderada legal del Colegio "Santa Teresita", expresó que "nos molesta un poco, pero en este sentido nosotros somos muy obedientes a nuestra Iglesia, entendemos cuando hacen las cuestiones y vamos a obedecer lo que nos digan". Montenegro añadió que "Argentina es católica, históricamente reconoce a la Iglesia por toda nuestra legislación desde la primera hasta la última ley, ese grupo que pretende la separación, no conoce hacia dónde van los aportes, en qué se invierte, en qué se gasta, qué se construye, piensan que se usa en provecho propio, cosa que no ocurre, en la Iglesia hay mucha ayuda".

Cecilia Inés Pizá, apoderada del Colegio "Santa Bárbara" declaró que "por el momento no ha llegado nada, estamos esperando a ver cómo se instrumenta legalmente y a partir de allí nos pondremos de acuerdo para implementarlo".

Por otro lado, Soledad Bustamante, contadora y apoderada del Colegio "Del Salvador", indicó que "no hay nada especificado, es sólo una noticia que no es oficial ni se emitió nada de la Iglesia". (Luis Caraballo)

“Existe normativa provincial que prohíbe cobrar otro concepto”

El comunicado 499/18 de la Secretaría de Culto de la Nación que fue difundido el viernes pasado, establece que “la implementación de esta herramienta será voluntaria y el establecimiento educativo actuará como agente recaudador, es decir, percibirá esa contribución por cuenta y orden de la institución religiosa que decida hacerla efectiva”.

Cecilia Inés Pizá, apoderada del Colegio “Santa Bárbara”, expresó que “nosotros tenemos normativa provincial que nos da un límite en el monto de las cuotas y no sólo eso, sino que también prohíbe cobrar en cualquier otro concepto un monto alguno”. Añadió que “debemos tener una nueva normativa que nos faculte a cobrar un plus y después ponernos de acuerdo de cuál será el plus que vamos a cobrar a los alumnos sobre la cuota ya autorizada”.

Según establece el decreto provincial 6.000-E/2018 en su artículo primero incorpora a las instituciones de gestión privada a la enseñanza oficial y les otorga una subvención como ayuda económica para el pago de salarios o aportes del personal según sus artículos 14, 15 y 16.

Las instituciones deben presentar planillas donde den cuenta del personal que tienen a disposición para poder tener en cuenta de cuánto es el monto que se les gira. Según el decreto, ronda un 30, 50 o 70%.

En el artículo 19 establece un control hacia las instituciones que reciben la subvención con posterioridad a los 7 días de acreditación, deben acreditarse según lo declarado para la utilización de los fondos.

Otra normativa que se estableció fue el decreto provincial 8.308- E/2007 donde se establece que el otorgamiento del monto fijo y establecido en los colegios de educación privada se debe presentar para su aprobación. No acepta que se cobre un plus y cuya medida fue prorrogada sin fecha de caducar. Esos decretos son los que impedirían la “contribución solidaria”.

Acerca de la matrícula estudiantil

El Colegio “Santa Bárbara” tiene un total de 1.090 estudiantes entre jardín, primaria y secundaria. El cobro de la cuota es de $ 2.300 actualmente, habiendo aumentado recién en agosto $ 200. Ya está previsto que para el año que viene aumente a $ 2.600.

Hacen un aporte hacia la institución del “Divino Redentor” para su mantenimiento total.

El “Santa Teresita” tiene 1.800 alumnos en los tres niveles. Cada uno cobra una cuota diferente y en el 2019 se pagará en el jardín de infantes por mes $ 770, primaria $ 650 y secundaria $ 770.

Montenegro expresó que “tenemos un mandato tríptico del aporte que recibimos, es de una imputación directa a sueldos, eso es así y siempre ha sido así, el resto: el sostenimiento del colegio, los insumos, cuestiones para el normal desarrollo de la institución, es el aporte de los papás”.

Al Colegio “Del Salvador” concurre un aproximado de 1.500 estudiantes en los tres niveles.

Los colegios consultados remarcan que para mantener las capillas que se encuentran en su órbita, ellos no hacen aportes, sino que el Gobierno a través de la Dirección de Patrimonio se encargan de ellas. Sin embargo, declaran que no se está haciendo el mantenimiento correspondiente.