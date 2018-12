VÍDEO. Jimena Barón y Mauro Caiazza, finalistas del Bailando 2018

Jimena Barón y Mauro Caiazza fueron elegidos por el público y este martes llegaron a la final del Bailando en su duelo contra Mery Del Cerro y Facu Mazzei.

En una noche en la que no faltó la emoción, la pareja recibió el merecido reconocimiento de la gente después de una divertida campaña por las redes sociales bajo el hashtag #nonosvamosnada.

Jimena Barón ya había expresado sus deseos de ser campeona del certamen y, horas antes de la semifinal, publicó sugestivos tweets.

“No hablo mal de nadie. No para gustar, simplemente porque no suma. Mis compañeros son compañeros, los respeto y no me cabe hacer sentir mal a nadie. Basta con esa ‘moda’ de ‘soy re sincero, digo lo que pienso así sea una bosta’. Guardate tu bosta que no suma y no es copado compartirla”, escribió Barón.

“Yo ensayo como un toro. Esta es mi máxima. Conozco mis límites y así y todo amo estar bailando y haber llegado tan lejos. Mi humilde consejo a los que flashean Piquín es que no se rebajen a compartir un certamen conmigo. ¡Ustedes están para más! Vayan a esos shows donde son todos bailarines”, cerró, sin filtro.