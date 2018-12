Federico y Walter se casaron en el Penal de Gorriti

Los novios se casaron esta mañana dentro de las instalaciones del Servicio Penitenciario Nº 1 del barrio Gorriti siendo la primera pareja de hombres que contraen matrimonio igualitario en una cárcel en la provincia de Jujuy.

Anteriormente, dos mujeres se casaron en el Penal N°3, siendo ese el primer antecedente de un matrimonio igualitario que involucra a una persona privada de su libertad.

El segundo caso se llevó a cabo hoy, entre Federico Colqui y Walter Tejerina que dieron el sí ante las autoridades del Registro Civil, del Penal, sus familiares y allegados que concurrieron para celebrar esta unión.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Walter Tejerina mencionó que, “la verdad que estuvimos muy nerviosos pero nos recibieron muy bien. Es una nueva experiencia que quiero compartir con toda la gente que se acercó y estoy muy contento”.

Se conocieron dentro del Penal a mediados del año pasado cuando Tejerina visitaba frecuentemente a una amiga travesti que también se encuentra alojada en ese establecimiento.

“Al principio no nos veíamos mucho porque yo no quería tener una relación debido a que estoy muy abocado a las tareas sociales, a mi trabajo y a mi madre. No fue fácil tomar una decisión y más conociéndolo dentro de una cárcel pero lo hice y estoy contento", remarcó Tejerina.