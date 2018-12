Matrimonio igualitario en el penal de Gorriti

Federico Colqui, interno del penal y Walter Tejerina, se casaron ayer y celebraron su boda dentro de las instalaciones del Servicio Penitenciario Nº 1 del barrio Gorriti, siendo la primera pareja de hombres que contraen matrimonio en una cárcel de la provincia de Jujuy.

Anteriormente, dos mujeres se unieron en el Penal Nº 3, siendo ese el primer antecedente de un matrimonio igualitario que involucra a una persona privada de su libertad.

El segundo caso se llevó a cabo ayer, entre Colqui y Tejerina que dieron el sí ante las autoridades del Registro Civil, del Penal, testigos, familiares y allegados que concurrieron para celebrar esta unión.

Tras una ceremonia que duró aproximadamente 45 minutos, Tejerina salió acompañado de sus familiares y amigos con una inmensa felicidad para ser recibido por otras personas que lo esperaron afuera de la institución para arrojarle el tradicional arroz y darle las correspondientes felicitaciones.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Walter Tejerina mencionó que "la verdad que estuvimos muy nerviosos pero nos recibieron muy bien. Es una nueva experiencia que quiero compartir con toda la gente que se acercó y estoy muy contento".

Se conocieron dentro del penal cuando Tejerina visitaba frecuentemente a una amiga travesti que también se encuentra alojada en ese establecimiento. De a poco fueron compartiendo charlas que cada vez fueron más, hasta llegar al punto de hablar por teléfono frecuentemente.

"Al principio no nos veíamos mucho porque yo no quería tener una relación debido a que estoy muy abocado a las tareas sociales, a mi trabajo y a mi madre. No fue fácil tomar una decisión y más conociéndolo dentro de una cárcel pero lo hice y estoy feliz", remarcó Tejerina.

Sobre los inicios de la relación, comentó que "en enero nos pusimos de novios y desde ahí empezamos a estar más juntos. Luego en octubre él salió al teatro Mitre a tocar con su orquesta y ahí lo fuimos a ver con mi familia, se los presenté y formalizamos la relación".

En ese sentido aseguró que el apoyo de su familia fue muy importante para comprometerse con él. "Me di la oportunidad de estar con alguien porque él demostró ser una gran persona que tiene una muy buena conducta, hace trabajos dentro de la cárcel y es músico", agregó.

Asimismo, indicó que tienen proyectos para cuando Colqui salga de prisión, uno de ellos es poner un negocio de comidas ya que es un emprendimiento en el que tiene experiencia.

Cabe mencionar que Walter Tejerina es dirigente social y está a cargo de una dependencia en nuestra provincia del Movimiento Evita, en la cual realiza tareas sociales en barrios carenciados donde colabora con niños de escasos recursos mediante clases de apoyo y merienda.

Con respecto a su pareja, sostuvo que "es músico y confecciona instrumentos musicales. También es parte de la orquesta del penal".

Por último, manifestó que "es una persona que me tiene mucha paciencia y me supo entender. Va a cumplir su condena como la ley lo determinó y seguro tendrá su oportunidad de salir para estar conmigo".

Una boda normal

A pesar de haber sido dentro de una cárcel teniendo en cuenta que es un lugar en el que no se realizan habitualmente casamientos, la ceremonia se desarrolló de manera normal y contó con todos los condimentos que posee una boda.

Lágrimas de emoción y abrazos fueron parte del casamiento entre Walter y Federico.

En la misma estuvieron presentes, además de los novios y testigos, sus amigos y allegados, y las autoridades del Penal y del Registro Civil de la Provincia de Jujuy.

Víctor Tapia encargado del Registro Civil de la dependencia ubicada en el barrio San Pedrito, en diálogo con El Tribuno de Jujuy indicó que “la ceremonia es la misma que se realiza para todas las personas, no hay ningún tipo de distinción en esta ocasión.

La ceremonia es siempre emotiva como todas las otras, no hubo nada en particular. Es una unión de igualdad de género pero no hay nada distinto a las otras”.

“Nosotros en este penal es la primera vez que realizamos un matrimonio igualitario. Pero dentro de nuestra dependencia ya tuvimos otras uniones entre personas del mismo género”, agregó.

Sobre la Ley de Matrimonio Igualitario que rige desde el 2010 en el país mencionó que “es algo habitual, que si bien no se da en gran número pero es normal hoy en día.

La ley impone las condiciones de que no debe haber ninguna distinción en lo que respecta a matrimonios”.

Cabe destacar que dentro del Servicio Penitenciario Nº 1 del barrio Gorriti es la primera vez que se lleva a cabo un matrimonio igualitario.

Antecedentes en nuestro país



En julio de 2010, Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en reconocer el derecho a matrimonio entre personas del mismo sexo a nivel nacional. El artículo 2 de la Ley 26.618 de Matrimonio Civil, conocida como la Ley de Matrimonio Igualitario, establece que “el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos, con independencia de que los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”.

En agosto de ese año, se llevó a cabo otro momento histórico para las luchas de género, dos hombres en vez de pasar por el Registro Civil, se casaron en una cárcel de Mendoza, luego de un largo noviazgo que comenzó, precisamente, entre rejas.

Fue el primer casamiento de una pareja homosexual que se realiza en una cárcel del país. Jorge Osvaldo, detenido desde hace 13 años, y Diana, su pareja travesti que también purgó una condena de 9 años en el departamento de Luján de Cuyo.





