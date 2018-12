Boca con todos los titulares visita al "rojo

Boca visita a Independiente en Avellaneda desde las 19.20 en el marco de la décima cuarta fecha de la Superliga. Las acciones en el "Libertadores de América" serán controladas por Darío Herrera.

Con 21 puntos en la Superliga, a nueve del líder Racing, suma 30, aunque con un partido menos, el "xeneize" pondrá en cancha el once titular que estará en la Superfinal en España ante River por la Copa Libertadores. El "Mellizo" dispondrá de lo mejor que tiene, ya que busca darle rodaje futbolístico a todos, liberar las tensiones después de las idas y vueltas en relación a la revancha por el certamen continental, salvo el capitán Pablo Pérez que por prescripción médica no puede jugar aún debido a que no está totalmente recuperado de la úlcera en el ojo izquierdo producto de las agresiones que sufrió la semana pasada en la cancha de River, y Leonardo Jara, con una molestia en el pie izquierdo impactado por un vidrio tras la agresión al micro que trasladaba al plantel al "Monumental" para la final "copera" que quedó trunca dos veces. El resto, incluidos Julio Buffarini y Ramón Ábila, quienes no se entrenan hace tres días por sobrecargas musculares, figuran entre los 22 concentrados.

Del otro lado estará un clásico rival, con un esquema ofensivo que diagramó el DT Ariel Holan con la intención de quedarse con los tres puntos. En la última práctica de fútbol efectuada en el estadio "Libertadores de América", el técnico del "rojo" apostó a un dibujo táctico definido con cuatro defensores, tres mediocampistas y tres atacantes. Así, Nicolás Figal compartió zaga central con Emanuel Brítez, quien sustituyó a Juan Sánchez Miño y permitió que el uruguayo Gastón Silva se corriese hasta la banda izquierda. El chileno Francisco Silva por su lado estuvo por el tucumano Pablo Hernández, en la zona central, en relación al conjunto puesto en cancha en el anterior cotejo con Lanús (0-1). Además, Maximiliano Meza, quien ya cumplió la sanción que arrastraba, entró por Silvio Romero y jugó como extremo.

San Lorenzo

Desde las 17.10, San Lorenzo visita a Aldosivi de Mar del Plata con el arbitraje de Fernando Espinoza.

El equipo de Boedo tiene apenas 11 puntos y no mejoró ni siquiera con la llegada a la dirección técnica de Almirón, entonces la actualidad del equipo preocupa porque no se observan aires de cambios.