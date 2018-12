Zapla y la chance de despedirse ganando

Una alegría antes del final. Altos Hornos Zapla hoy a las 18 en el "Emilio Fabrizzi" tendrá su última presentación como local, la próxima fecha visitará a San Jorge en Tucumán, donde intentará volver a la victoria luego de tres derrotas consecutivas que lo estacaron con 12 puntos como penúltimo en la Zona 4 del Federal A.

El duelo correspondiente a la 17º jornada estará arbitrado por el salteño Federico Guaymás Tornero que contará con las asistencias de Ángel Barrionuevo (Catamarca) y Federico Benítez (Salta).

Aunque es poco tiempo de trabajo y los rivales que enfrentó el "merengue" desde que asumió Saucedo están directamente relacionados a la clasificación, el DT todavía tiene un margen para proyectar su impronta, está hace una semana y tres días y hoy disputará el tercero, pero lo que se espera es claramente una muestra de carácter de los jugadores que siguen cometiendo los mismo errores que al final lo pagan con la pérdidas de puntos vitales. A esto se le suma que Néstor Aguirre no podrá jugar tras la expulsión la fecha pasada, y con un plantel corto y con poco tiempo de descanso luego del partido entre semana se estima que Rivero o Villagra sean los reemplazantes en el lateral derecho, ya que Méndez y Zelaya padecen sendas molestias musculares. Después de mitad de cancha hacia adelante todo puede suceder debido a que Guzmán ya purgó la sanción, Galarza también sería otra opción que en Chaco no estuvo ni siquiera en el banco, la alternativa de Cartello o bien mantener a los mismos volantes y delanteros, aunque es casi un hecho que deberán mostrar mayor actitud y contundencia en ofensiva para no lamentarse como sucedió contra Boca Unidos en casa. Y es que los fieles seguidores se merecen una alegría y ni hablar el propio grupo de jugadores que deben entender que todos estos puntos perdidos, hoy lo mantienen en zona de descenso directo en la tablada general, van a influenciar en lo que será la Reválida de 2019 donde estará más que obligado ser protagonista o en su defecto pondrá en juego su estadía en la categoría. La cuestión es que si ahora no mejora o consigue resultados positivos, tampoco habrá muchas esperanzas en el futuro.

En tanto que Crucero viene de caer de local, 2 a 1 con Sarmiento que le remontó el resultado, y complicó su clasificación a la Segunda Fase porque hoy tiene 20 puntos al igual que San Jorge donde ambos buscan quedarse con el cuarto lugar para pelear por el ascenso a la B Nacional recordando que ya están clasificados Boca Unidos, Sarmiento de Chaco y Chaco For Ever, pero los tucumanos con ventaja por los goles a favor y en contra.

Entonces hoy en Palpalá el "colectivero" podrá definir o por lo menos encaminar su primer objetivo.

El duelo de esta tarde será clave para ambos a falta de dos fechas para el cierre de la Primera Fase de la zona cuatro. Se espera que los simpatizantes "merengues" asistan.

Gimnasia y Boca



EN CHACO/ ZAPLA PERDIÓ LA FECHA PASADA.

Gimnasia y Tiro se juega sus últimas fichas para terminar el 2018 con una relativa tranquilidad en relación al descenso. Hoy desde las 17.30 recibe a Boca Unidos de Corrientes en el “Gigante del Norte”.

El “albo” tiene margen y está alejado de la zona roja de descenso, sin embargo, el año que viene debe afrontar la reválida.

Para ello está obligado a sumar en sus dos últimas presentaciones, ante equipos ya clasificados a la zona campeonato del Federal A, Boca Unidos de Corrientes y Chaco For Ever. Para enfrentar al único líder de la Zona 4, el DT Daniel Ramasco apelará al mismo libreto que le viene dando relativos réditos, cosechó 4 puntos sobre 6 desde que asumió, con la única variante nominal de Lucas Medina en reemplazo de Fabio Giménez. El defensor se recupera de una lesión y sumará sus primeros minutos en Gimnasia.

El “albo” alineará a Leguiza; Hereñú, Cazula, Benítez y Medina; Macoritto, Agüero, Morete y Ezequiel Giménez; Luciano Herrera y Diego Martínez.

Por su parte, Boca Unidos solo piensa en la siguiente instancia, por el plantel que armó y los resultados que obtuvo, hace varias fechas atrás aseguró su lugar en la siguiente etapa del certamen, aspira a pelear hasta el final para poder volver a la Primera B Nacional.

A las 17 San Martín de Formosa recibirá a Chaco For Ever, el equipo de Salvador Ragusa está complicado con el descenso y deberá barajar y dar de nuevo el próximo año.

Completan en la provincia de Chaco, Sarmiento de Resistencia ante San Jorge de Tucumán desde las 19.45. Tiene fecha libre Juventud Antoniana de Salta que está lejos de la pelea por entrar a la siguiente instancia para disputar el ascenso.

Cuando resta una fecha, dos equipos pelean por meterse entre los cuatro mejores, el resto ya mira la otra tabla y deberá ver la forma de rearmar el equipo para evitar la pérdida de la categoría, entre ellos está Altos Hornos Zapla que tendrá que pensar bien cada paso a futuro.

Asamblea

Juventud Antoniana atraviesa uno de sus peores momentos de los últimos años. Se vienen unas elecciones importantes para el club salteño.

Renovación Antoniana ya salió a la carrera oficial y Horacio Mdalel pidió que se pospongan las elecciones a horas de que se cumpla el plazo de presentación.

El grupo denominado Renovación Antoniana ya lanzó oficialmente su carrera electoral al presentar ayer en la Dirección General de Personerías Jurídicas la lista completa con cada uno de los cargos y los avales requeridos, siendo por ahora la primera lista en presentarse, ayer a las 10 cerraban los plazos de presentación.

La lista que encabeza Gustavo Klix, que tomó mayor fuerza e impulso tras bajarse de la carrera el expresidente José Muratore, pero al frente Horacio Mdalel, solicitó se postergue la asamblea.