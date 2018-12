La Cena Blanca "costo cero" es una realidad en San Pedro

En el salón de actos de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy, el intendente Julio César Bravo encabezó la conferencia de presentación oficial de la Cena Blanca 2018 con un "costo cero" para los egresados de los colegios secundarios de la "Perla del Ramal".

Junto al jefe comunal estuvieron la secretaria de Desarrollo Humano, Gisel Bravo; el director de la Juventud, Iván Wierna, funcionarios municipales, profesores asesores, estudiantes delegados e invitados especiales.

En la oportunidad, Bravo puso de relieve que este es un logro obtenido no sólo por la Municipalidad, sino también por los docentes y principalmente los estudiantes que se sumaron a este trabajo conjunto que se desarrolló durante el año, para poder llegar al sueño de la tarjeta de la Cena Blanca "costo cero".

Destacó que la fiesta estudiantil, las participaciones con feria de platos en eventos especiales, la estudiantina, la elección reina departamental, la rifa estudiantil y el baile estudiantil, fueron algunas de las actividades que permitieron juntar los fondos necesarios para que todos los chicos que participaron puedan tener su Cena Blanca sin costo.

En este sentido, Julio Bravo, aclaró que "costo cero" no significa gratuidad, sino que es el resultado del esfuerzo de cada uno de los chicos, con el acompañamiento de los docentes y la Municipalidad, que "aprendieron que trabajando de manera conjunta pudieron juntar el dinero necesario para cubrir los costos de la tarjeta de la Cena Blanca".

Además sostuvo que San Pedro es la única ciudad de la provincia de Jujuy que organiza una Cena Blanca "unificada y con costo cero. Algo que nunca se dio, pero que forma parte de un objetivo que se planteó la comuna local con los egresados e instituciones educativas y que seguramente perdurará en el tiempo".

Bravo felicitó a los jóvenes y agradeció a los profesores por su colaboración y les auguró una gran fiesta. La Cena Blanca será el 12 de este mes en la Sociedad de Tiro y Gimnasia.

Cultos a San Andrés Apóstol

JULIO BRAVO / EN LAS PATRONALES DEL BARRIO PROVIDENCIA.

Autoridades municipales acompañaron a vecinos del barrio Providencia en el marco de los festejos del patrono San Andrés Apóstol. Estuvo presente el intendente Julio Bravo, quien dijo que a pesar de las restricciones económicas mantienen “tres frentes distintos de pavimentación y el compromiso asumido con calle Martín Fierro lo vamos a hacer. En febrero o marzo estaremos comenzando”, estimó. El jefe comunal anunció que mañana al mediodía se inaugurará el pavimento de la calle Santa Fe, mencionando que allí también concretaron “una importante obra de desagüe para evitar la inundación del barrio Güemes viejo”. Agregó que en la calle Santos Vega “tenemos baches porque los vecinos no cumplieron en tiempo y forma con las distintas conexiones o se rompen las cañerías de agua. Todos los días hacemos bacheo por la ciudad pero no alcanza, pero confiamos junto con el gobernador en que el año que viene las cosas van a mejorar, en febrero esperamos que llegue dinero que nos permita activar la obra pública más allá de que en San Pedro de Jujuy no se detuvo”. Expresó orgulloso que San Pedro es “la única ciudad en la provincia en que la tarjeta para la Cena Blanca tiene costo cero. No decimos que sea gratis porque los chicos, los profesores, los padres, los directivos y la municipalidad trabajaron durante gran parte del año para lograr esto”.