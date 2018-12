VIDEO: Crece cantidad de perros abandonados

El creciente aumento de perros en estado de abandono en la provincia es preocupante y esta situación se ve reflejada en el hogar "San Roque" de Alto Comedero, que actualmente alberga a 424 canes.

Entre machos y hembras adultos, de raza y mestizos, los animales están a la espera de ser adoptados responsablemente. Sin embargo, cada día se reciben más cachorros. El barrio Alto Comedero es donde se ve más esta problemática y en particular en las 18, 30 y 150 Hectáreas.

PERROS ABANDONADOS / “EL HOGAR ESTÁ TOTAL Y ABSOLUTAMENTE COLAPSADO”, DIJO GABRIELA BADUZZI.

Gabriela Baduzzi, responsable del hogar, expresó a El Tribuno de Jujuy que debe padecer situaciones difíciles como vecinos que amenazan de muerte a los voluntarios y a los animales o envenenamientos.

"El hogar está total y absolutamente colapsado porque la gente no respeta la vida animal, no hay adopciones, llegan destruidos, enfermos, esqueléticos, la gente los elimina. Recibo entre 100 pedidos de ayuda por día", destacó.

Añadió que "el hogar San Roque existe pero no por mi culpa, sino porque la gente deja los animales en la calle". Recordó que meses atrás tuvo un ataque donde se incendió una pared y manifestó que "fue un atentado adrede de gente que no quiere que estemos acá, por supuesto que tratamos de mejorar las condiciones y el olor que hay pero si me llegan a echar ¿a dónde me voy?".

A su vez reclamó por la falta de medidas políticas, judiciales y policiales en la provincia.

VISITA SOLIDARIA / ALUMNOS DE 1º Y 2º AÑO DE LA ESCUELA SECUNDARIA “ANTONIO MARÍA GIANELLI” ACERCARON DONACIONES.

Otra de las situaciones alarmantes es la proximidad de las fiestas y el impacto de la pirotecnia en las mascotas. Baduzzi resaltó que "es muy triste que festejen haciendo daño a otros" y añadió que "para mí son los días más terribles de mi vida, los perritos se ponen extremadamente nerviosos, muchos se agreden entre sí, les agarra paro cardíaco y los termino perdiendo".

Para comunicarse con Gabriela o el hogar, invitan a la gente que siga su página oficial de Facebook "Hogar San Roque Jujuy - Página Oficial" y ahí se responderán todas las consultas.

Casos dramáticos

Gabriela relató los casos más dramáticos de animalitos que recibieron este año. Son tres en particular pero que pudieron salir adelante y curarse casi en totalidad.

Chocolate fue uno. Es un perrito que un veterinario le tuvo que sacar los ojos porque parecía que lo habían golpeado fuertemente en la cara o atropellado causándole que sus globos oculares queden afuera. Lamentablemente no se le pudo salvar la vista. Santos es un perro viejo que a simple vista se lo puede reconocer porque no tiene dientes. Fue al hogar con toda una "bichera" que le comió todo el cuello pero gracias a los cuidados y curación está bien.

Edy fue el caso más doloroso. Era un perro que estaba atado con alambres afuera de su casa y le carcomió la piel incrustándose 10 centímetros. Desde el hogar dijeron que costó muchísimo curarlo pero ahora es un hermoso animal.

Baduzzi contó que "día a día son casos terribles, no hay día que no lloro, que no me angustie, no sólo por el hecho de no saber qué darles de comer, sino también de qué ejemplo le estamos dando a las futuras generaciones, es muy triste porque se supone que como sociedad debemos educar a nuestros niños y es lo contrario". (Luis Caraballo)

Donaciones de la escuela “Antonio María Gianelli”

Alumnos de 1º y 2º año de la escuela secundaria “Antonio María Gianelli” se hicieron presente en el hogar “San Roque” para hacer donaciones a los perros que se encuentran ahí. La iniciativa salió de los directivos y fue apoyada por la comunidad educativa.

Fani Vélez, profesora del espacio educacional para el amor, declaró que “hicimos un proyecto con los chicos llamado "Corazón de patitas’ que consistía en realizar cuchas de material reciclado”. Fueron 67 en total más bolsas de alimentos.

Dijo además que “no pensé que había tantos perritos y ya estamos pensando qué vamos a hacer el año que viene, es una emoción y alegría colaborar”. En la misma línea la siguió Karen Alfaro, profesora de Geografía y Economía, quien dijo que “no conocía y me llamó la atención cuántos perros tienen, es lindo ayudar a Gabriela”. La alumna Lara Ferreira indicó que “es hermoso ayudar a perros que viven sin nada y le pido ayuda a toda la gente que les tienda una mano”.

Baduzzi también hizo un llamado a toda la comunidad para que acerquen elementos de limpieza, también alimentos para perros, fideos, arroz, sémola, frazadas, etc.