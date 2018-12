Vecinos autoconvocados de Purmamarca brindarán detalles del rechazo a obras de agua potable

Vecinos Autoconvocados de Purmamarca, que se oponen a la construcción de un acueducto ya que, según manifiesta, destruirá un espacio natural denominado "La Laguna", anunciaron que mañana llegarán hasta San Salvador de Jujuy para dar a conocer detalles de las presentaciones realizadas ante la Justicia para impedir el avance de los trabajos. La conferencia, se realizará a las 17 en la glorieta de la Plaza Belgrano de esta ciudad.

Según afirman, “La Laguna” por décadas fue un sector donde los habitantes y visitantes disfrutaron del contacto con la naturaleza. "Nuestra laguna es además una importante fuente de agua natural de vertiente que nutre cultivos y albergaba crustáceos, peces y aves".

"Purmamarca es la joya del turismo nacional y un ícono del turismo internacional", destacaron los vecinos autoconvocados a través de un envío de prensa. Al tiempo que subrayaron que "además es parte del paisaje declarado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad".

En ese marco detallaron que la comunidad de Purmamarca quieren obras que, "mejoren nuestra calidad de vida, aunque exigimos que: que cumplan con todas las normativas que marcan las leyes; que no dañen nuestro paisaje y pongan en peligro la subsistencia de todos, debido a que no existen estudios serios que certifiquen la procedencia del mismo; que no pongan en peligro nuestras fuentes de agua que cada vez son más escasas".