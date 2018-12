Desde mañana rige la ley de Tolerancia Cero en Jujuy

Tras ser aprobada en el mes de septiembre por la Legislatura, la Ley 6.082 de Tolerancia Cero de Alcohol y Estupefacientes para conductores empieza a regir desde mañana en la provincia de Jujuy. La misma tiene como principal objetivo disminuir la cantidad de accidentes de tránsito que son provocados por conductores que consumen estas sustancias y hoy fue presentada oficialmente en Casa de Gobierno. La misma será evaluada hasta fines del mes de marzo.

Del lanzamiento participaron autoridades encabezadas por el Ministro de Gobierno y Justicia, Oscar Perassi que remarcó que “la ley no solo es para que las personas no consuman bebidas alcohólicas sino también para que no utilicen drogas de distinto tipo que puedan afectar sus condiciones para conducir”.

Asimismo indicó que esta iniciativa es muy importante porque contribuye a la seguridad de los que manejan un automóvil, a otros conductores, a acompañantes y peatones e hizo hincapié en las implicaciones que eso tiene en la salud ya que no solo en los accidentes hay daños materiales, sino también hay fallecimientos y personas que quedan de por vida con una discapacidad.

En ese sentido comentó que “es un problema social que debemos resolver y la ley es una herramienta fundamental para que los siniestros vayan disminuyendo. Hay otras provincias que a partir de esto tuvieron consecuencias muy positivas”.

Luis Martín, referente de la Secretaría de Seguridad Pública, por su parte mencionó que “este lanzamiento es trascendente y muy necesitada en el territorio provincial. Va a venir a cambiar muchas cosas, estoy convencido que vamos a tener que modificar esa conducta temeraria que utilizamos cuando consumimos alcohol y después salimos a manejar. Todos somos conscientes del peligro que nos exponemos hacia nuestra vida y la de terceras personas que utilizan la vía publica”.

Manifestó también que está convencido de que esta ley van a bajar “significativamente los guarismos de aquellos conductores alcoholizados que son protagonistas de siniestros viales. No queremos tener más muertes en las rutas jujeñas, ni personas con una discapacidad a causa de un choque y tampoco familiares que pierden a un ser querido”, agregó.

Resaltó que la mayoría de estos hechos son evitables y que dejan a familias destruidas, “eso nos tiene que llamar a la reflexión y hay que tomar conciencia. Desde ahora nadie va a poder consumir ni una gota de alcohol a la hora de conducir”.