Está prohibida la venta de pirotecnia a menores de 16 años

Desde la Municipalidad de San Salvador de Jujuy llamaron a tomar conciencia en relación a la utilización de pirotecnia durante los festejos por la Navidad y el Año Nuevo. En ese marco recordaron que si bien en la capital provincial no existe ninguna ley que promueva la "pirotecnia 0", existe la ordenanza 6980, sancionada en 2016 por el Concejo Deliberante que prohíbe su venta a menores de 16 años y en el espacio público.

Al respecto el secretario de Gobierno, Gastón Millón, recordó que desde el municipio se busca que se cumpla con lo establecido en la norma, sobre todo por una cuestión de seguridad para el ciudadano, “no podemos poner en riesgo la integridad física de las personas que transitan por el espacio público, por eso en el caso de encontrar irregularidades en la venta, se procederá al decomiso inmediato”, explicó.

Además recordó que solamente pueden vender pirotecnia, los locales habilitados que tengan el apto de los bomberos de la provincia y cumplan con todos los requisitos que la ciudad establece, “los controles en el espacio público serán coordinados con los bomberos porque son ellos quienes saben manipular este tipo de elementos”, comentó.

Por ultimo Millón remarcó, “es importante que la gente no compre en el espacio público porque los productos que se venden ahí no tienen un control del lugar donde estuvieron depositados, guardados o si están vencidos. No hay manera de verificarlo salvo en los locales habilitados”, concluyó.