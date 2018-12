Scarlett Johansson pasea por las calles de Buenos Aires

Las redes sociales se vieron conmocionadas anoche por los presuntos avistajes de la actríz norteamericana Scarlett Johansson en Buenos Aires.

Todo inició cuando un fanático subió una foto desde Ezeiza, donde se la ve a ella, de espaldas, junto a su novio, Colin Jost (humorista del programa cómico estadounidense Saturday Night Live), saliendo del aeropuerto.

“Scarlett Johansson en Argentina” se volvió Tendencia en Twitter, pero lo cierto es que la foto estaba borrosa, y no se podía saber con exactitud si se trataba de ella o no.

Por unas horas, no hubo más novedades. El hecho de que la actriz no tenga redes sociales propias, creó aún más misterio. ¿Es o no es? Los fanáticos iniciaron la cacería de la Viuda Negra por toda la ciudad, pero sin éxito.

No faltaron los rumores, los memes y las falsas informaciones, creadas por los mismos fanáticos para despistar.

Y cuando todos querían verla en una foto, apareció la primera: en un restaurant de Palermo, una de las cocineras capturó una postal junto a la rubia, después de servirle de comer.

El lugar es “Las Pizarras Bistró”, un restaurante rústico, de comida casera, muy bien puntuado por la crítica.

Entonces, es oficial, Scarlett está paseando por Buenos Aires. Lo que todavía no se sabe es si viajó por placer o por trabajo. Aunque, por la época -en la que no se registran rodajes- se cree que por placer.

Recordemos que los fanáticos se encuentran a la espera de su nueva película Avengers: EndGame, la continuación de Infinity War, y que de alguna manera cerrará un arco argumental en el universo cinematográfico de Marvel.