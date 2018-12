Arrancó el tradicional certamen

Con la participación de 14 equipos de distintas localidades inició el pasado sábado el Campeonato de Fútbol Interligas de la Quebrada en la categoría súper 45 que se desarrollará hasta el mes de febrero del 2019 con partidos eliminatorios de ida y vuelta. La primera fecha se disputó en diferentes canchas de la Quebrada congregando a una gran cantidad de familias y seguidores que asistieron para alentar a sus conjuntos favoritos. En la cancha de la localidad de Maimará el equipo Santa Rosa de Purmamarca comenzó con el pie derecho tras ganarle a Ciclón de Humahuaca por 1 a 0, el tanto fue marcado por Ariel Cruz.

Antes de ello el local Club Unión Deportivo de Maimará se impuso 7 a 0 ante Gimnasia de Humahuaca con goles de Juan Gómez (2), Rafael Morales (2), Miguel Martínez (2) y Humberto Cari. Luego, Libertad, otro equipo maimareño, empató 2 a 2 con Independencia de Humahuaca. En Humahuaca iniciaron a primera hora Belgrano de Humahuaca y Fic Huacalera, este último se impuso 2 a 1. En segunda hora Uquía y Río Grande de Tilcara empataron 0 a 0. Y finalmente Sportivo Humahuaca cayó ante Los Pibes de Tilcara por 3 a 1. En cancha de Tilcara, Maestranza de Tilcara le ganó 4 a 0 Miyayoc de Humahuaca con goles de José Ruiz (2), René Vilte y Carlos López.

Mañana se disputarán los partidos de vuelta, cada ronda es eliminatoria. En cancha de Independencia en Humahuaca jugarán: a las 13.15 Independencia de Humahuaca vs. Libertad de Maimará, a las 15.55 Gimnasia de Humahuaca vs. Club Unión Deportivo de Maimará y a las 17.15 Ciclón de Humahuaca vs. Santa Rosa de Purmamarca.

En cancha de Pueblo Nuevo de Tilcara jugarán Río Grande vs. Uquía a las 14.35 y Los Pibes vs. Sportivo de Humahuaca a las 17.15 En cancha de San José de Humahuaca se enfrentarán Miyayoc vs. Maestranza de Tilcara a partir de las 15.55.