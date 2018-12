La defensa de la diputada Mabel Balconte inició sus alegatos diciendo que no se comprobaron los delitos que se la acusa.Además el fiscal de Estado Mariano Miranda pidió la pena de 22 años de prisión para la dirigente Milagro Sala.

"Si no fuera por Balconte no estaríamos aquí"

"Esta causa no había podido avanzar sin las denuncias de mi defendida. Si no fuera por mi defendida Mabel Balconte, no estaríamos en estas instancias judiciales", dijo en el inicio de los alegatos defensivos al abogada Miriam Váldez, en representación de la diputada provincial Mabel Balconte y la de sus hijos Juan Manuel y Raúl Aguilera.

Alrededor de las 15.30 de ayer inició una nueva audiencia en el Salón "Vélez Sarsfield" del Palacio de Tribunales por el expediente judicial conocido como "Pibes Villeros", donde la querella representada por la Fiscalía de Estado terminó de exponer sus alegatos y solicitó pena para los imputados.

Fue así que solicitó el mismo monto de pena solicitado por la Fiscalía de Cámara, para la dirigente social Milagro Sala, de 22 años de prisión por el delito de jefa de una asociación ilícita, coautora de fraude a la administración y extorsión en concurso real.

Mariano Mirando le pidió al Tribunal en lo Criminal Nº 3 que valore el nivel de violencia y el gobierno paralelo en la que la provincia se veía sumida cuando Sala era referente de la organización Tupac Amaru y presidía la red de organizaciones sociales.

Los pedidos de pena para los otros imputados no cambiaron, respecto del monto que habían solicitado la Fiscalía de Cámara, con la excepción del pedido sobre la imputación de la diputada Balconte, a la que el fiscal Miranda pidió la pena de 7 años de prisión, contra 9 que solicitó la fiscalía de Cámara.

Volviendo a los alegatos defensivos, la abogada Valdez dijo que a su defendida se la acusa de haber cometidio tres delitos dolosos, "asociación ilícita, fraude y extorsión en concurso real", pero como Balconte fue traída a jucio por las dos últimas figuras delictivas, Valdez había pedido tiempo para preparar sus alegatos por la nueva imputación de integrante de una asociación ilícita, solicitud que no fue dada a lugar por el Tribunal en lo Criminal Nº 3.

La audiencia se volvió a interrumpir hasta esta tarde, luego de que el imputado Juan Manuel Nieva había solicitado ser atendido por personal del Same y luego fue trasladado al hospital "San Roque".

Se espera además que esta jornada también expongan su tesis defensiva Marcelo Arancibia, representante de los imputados Javier Nieva y Marcia Sagardia, a quienes la Cámara solicitó la pena 15 y 13 años de prisión respectivamente.

Además esta jornada preparía sus alegatos José Luis Manzur, abogado de Eduardo Zequeiros, a quien se solicitó pena de 2 años.

Defensa de Cardozo pidió su absolución y liberación

La parte dispositiva del fallo serán el próximo jueves 27. La Cámara pidió 12 años de prisión para Milagro Sala.

JUAN ÁNGEL CABEZAS / ABOGADO DEFENSOR DE ALBERTO CARDOZO

Finalizaron los alegatos del otro expediente judicial que tiene como imputada a la dirigente social Milagro Sala, conocido como la “Balacera de Azopardo” y se vivieron momentos tensos en la sala de audiencias del segundo piso del Palacio de Tribunales.

En el uso de la palabra Juan Ángel Cabezas, representante legal del imputado Alberto “Beto” Cardozo y pidió el sobreseimiento liso y llano y la inmediata liberación de su defendido que lleva más de 33 meses detenido en esta causa.

Este hecho se trata de un ataque con arma de fuego ocurrido el 27 de octubre de 2007 en el barrio San Francisco de Álava (exAzopardo), donde una niña de 11 fue alcanzada por un proyectil y resultó herida de gravedad.

El letrado consideró que la instrucción de este expediente es una “esquizofrenia judicial” en donde se han violentado todos los derechos de su defendido y apuntó al juez de Instrucción Causas Ley Pullen Llermanos, trayendo al recinto en donde Cardozo había sido citado al despacho del magistrado sin el consentimiento de su entonces abogada defensora Sara Cabezas.

Cardozo llega a esta etapa judicial acusado del delito de homicidio en grado de tentativa y Cabezas apuntó a los alegatos del Ministerio Público de la Acusación y dijo que si los imputados Sala y Alberto Ávila, habían planificado darle muerte (limpiar) a su defendido, como podía ser posible que él también esté imputado y detenido, aún denunciando el hecho en ese entonces en la Secional 6º del barrio San Pedrito.

Además alegaron los abogados defensores de Alberto Ávila, Julián Martín y Alberto Bellido y Martín preguntó por otras personas que fueron nombradas por testigos y apuntadas como partícipes, no están imputadas en la causa, como ser “Mazoni” Enriquez y el único sobreseído en esta causa Jorge Fabián “Loco” Paes.