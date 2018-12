Emotiva suelta de globos por la Ley de Tolerancia Cero

“Después de muchos años conseguimos de que se sancione en Jujuy una legislación que tiene como objetivo principal salvar vidas ”, relató emocionada Julia Maigua, madre de Agustina Bejarano, una joven que perdió la vida en el año 2013 a manos de un conductor imprudente.

En homenaje a su hija, y a los cientos de personas que fallecieron en siniestro viales, se realizó ayer en plaza Belgrano una emotiva suelta de globos blancos (color que representa la paz) organizados por la Fundación Estrellas Amarillas para resaltar los alcances de la ley de Tolerancia Cero.

Julia destacó que, pese a que se logró un gran avance y que el mismo servirá como una herramienta erradicar “la mala costumbre de algunas personas de ingerir alcohol a la hora de conducir”, solicitarán que las sanciones económicas para los infractores sean más elevadas.

También la posibilidad de contar con estadísticas oficiales con respecto de la cantidad de víctimas en la provincia, para “poder replantear nuevos proyectos y mejorar los vigentes”.

En sentido comentó a manera de análisis que “a horas de la vigencia de la ley se registraron 7 casos positivos de alcoholemia, cuatro de ellos superando la graduación de alcohol anterior, lo que significa que todavía falta más conciencia en la gente”.

“El agradecimiento es inmenso a todos lo que fueron años lucharon para que este sueño se convierta en realidad y a quienes pido que sigan firmes en este camino, concluyó Julia.

Una ley para generar conciencia

El legislador provincial, Alberto Matuk. quien defendió la iniciativa durante su tratamiento en la Cámara de Diputados, se mostró satisfecho con la iniciativa y destacó que la misma “es un gran comienzo para generar conciencia en la sociedad”.

Explicó que la legislación no impide que las personas, si así lo desean consuman bebidas alcohólicas en fiestas o reuniones, sino que “tengan la responsabilidad cívica de no estar al frente de un volante si no se encuentran en un estado óptimo”.

“Los tiempos van cambiando y debemos ajustarnos a leyes que tengan el espíritu de promover la vida y la integridad de las personas” agregó el diputado quien pidió ante soltar su globo, pensar en los nombres de cada una de las víctimas”.