Un exmarino estadounidense envió regalos de Navidad para los hijos de los tripulantes del ARA San Juan

Un ex marino estadounidense se encargó de hacer una colecta para regalarles juguetes a todos los hijos de los tripulantes del ARA San Juan. Con su gesto, el hombre, un desconocido hasta hace pocas horas para los familiares de los submarinistas desaparecidos, llevó algo de aliento a las 44 familias, en unas fiestas de fin de año muy tristes para ellas.

Edward Michael Burdick, de él se trata, se puso en contacto con Paola Constantini --esposa del suboficial segundo y sonarista del ARA San Juan Celso Oscar Vallejos-- y le pidió que buscara una juguetería en Mar del Plata que contara con un sistema de transferencia de dinero.

"La primera vez que me escribió, me dijo que estaban muy conmocionados con la situación que estamos viviendo, que quería colaborar con las 44 familias del San Juan y se le ocurrió juntar dinero para que los chicos tengan su regalo de Navidad. El es un exsubmarinista y me dijo que para ellos todos los submarinistas y sus respectivas familias somos hermanos", le contó Paola Constantini

El jueves, Burdick contó en su muro de Facebook que Paola ya tenía en sus manos 62 tarjetas de regalo por un valor de mil pesos argentinos cada una para los hijos de los tripulantes del San Juan. De ellas, 57 se compraron con lo recaudado por él y otras cinco donó la juguetería donde se hizo la compra.

“Cada nene tendrá ahora una tarjeta de mil pesos gracias a este gesto que tuvo que llegar de afuera, porque acá en Argentina nadie se acordó de los hijos de los tripulantes del San Juan”, le había dicho Constantini, que tiene tres hijos, al diario marplatense La Capital.

Ella escribió, en su muro de Facebook: "En medio de tanto dolorquiero agradecer a nuestros hermanos de Estados Unidosque por medio de Edward Michael (sin conocerme ) han donado dinero para canjear por juguetes en la juguetería educando para que los hijos de los 44 tripulantes del submarino ara san juan tengan su regalo de Navidad.. .....y a la juguetería educando que donó $5000 también .....todas las esposas estamos muy agradecidas por tan grande gesto!!!!".

Según confirmó Clarín con la sucursal de la avenida San Juan al 1800 de la juguetería Educando, de la ciudad de Mar del Plata, las tarjetas de regalo fueron entregadas esta semana y ya comenzaron a acercarse las primeras familias al local para canjearlas por juguetes.

En uno de esos mensajes se lee: “Buenas tardes Sr. Edward Michael, quería agradecerle por haber hecho lo que hizo x nuestros hijos. Soy esposa del submarinista Cayetano Vargas, mi hijo menor de 9 años lo esperaba mucho a su papá porque le traía unos regalos de Ushuaia y el cuando supo lo que pasó con su papá dijo que los regalitos quedaron hundidos. Gracias por tener un corazón tan generoso y aliviar un poco está tristeza que tenemos. Dios lo bendiga por su solidaridad para con nuestras familias. Un abrazo enorme”.

