Patricia Morales renunció a su cargo como coordinadora de Educación Sexual Integral

La coordinadora del Programa de Educación Sexual Integral dependiente del Ministerio de Educación de la provincia, Patricia Morales, confirmó a nuestro medio la renuncia al cargo. La propia funcionaria argumentó su decisión advirtiendo que la ministra de Educación Isolda Calsina le habría pedido que “baje su perfil” y se mantenga alejada de los medios de comunicación, condiciones que la funcionaria no aceptaría.

Además, Morales aseguró que desde hace un tiempo mantenía diferencias con el Ministerio de Salud, lo que dificultaba su desempeño en el cargo. También argumentó problemas en el cobro de su salario, situación que se habría reiterado a lo largo del año.

“Yo ya presente mi renuncia, y a partir de hoy dije que no iba a trabajar más; tuve problemas con el pago de mi sueldo y eso afectó mucho mi trabajo, sumado a que me pidieron trabajar en privado y que no me exponga en los medios, y no puedo trabajar en esas condiciones” manifestó Morales.

La funcionaria, no descartó que haya más renuncias en el Ministerio de Educación por cuanto dijo, existen numerosas irregularidades en esa cartera provincial. “Fue un año muy difícil así que creo que van a haber varias renuncias” dijo.

Cabe mencionar que Patricia Morales fue quien dio a conocer la existencia de 30 casos de embarazos adolescentes en una escuela de Alto Comedero, noticia que trascendió a nivel nacional y que rápidamente fue desmentida por la ministra de Educación provincial.