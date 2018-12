Un canal que se desborda por lluvias e inunda casas

16 de Mayo es un sector que pertenece al populoso barrio Malvinas Argentinas, está situado frente a la calle Puerto Argentino y para ingresar al mismo hay que atravesar un canal que ocasiona serios problemas a los vecinos ya que se desborda cuando llueve causando inundaciones en las viviendas que se encuentran en sus proximidades.

En el barrio 16 de Mayo viven 320 familias que construyeron sus viviendas en un espacio de ocho manzanas.

Esta situación se agrava por la falta de compromiso y solidaridad de algunas personas que no padecen el desborde del acueducto y por eso arrojan basura dentro, lo que obstruye el paso del agua y no la deja fluir causando que desborde.

Marcela Aramayo, presidente del Centro Vecinal, en diálogo con El Tribuno de Jujuy, mencionó que, "el canal es la principal problemática en el barrio porque se llena de agua y de basura. Al llover se estanca y el agua ingresa a nuestros domicilios. Lamentablemente sufrimos pérdidas materiales cada vez que pasa esto".

En ese sentido, aseguró que desde el Centro Vecinal realizaron gestiones para resolver esta situación y lo limpiaron en reiteradas ocasiones pero aún no logran frenar esos desbordes que "los que no lo sufren no le dan importancia, porque arrojan basura, animales muertos y todo lo que desechan", dijo.

Este conducto inicia en la calle Sancho y desemboca en el club Agua Potable, pero las zonas más perjudicadas son las que están entre las calles Chaile y el final del mismo. Sobre ese sector es donde el agua se estanca con mayor proporción.

Sobre una posible solución a ese problema, Aramayo sostuvo que "hace dos años presentamos una nota a las autoridades municipales pidiendo que se haga un relevamiento de toda la dimensión del canal para ver si realmente es necesario que siga estando ahí. Como nosotros ya estamos urbanizados nos parece que deberían cerrarlo".

Remarcó que "ya no tiene sentido que siga existiendo porque perjudica a muchas familias. Antes era un canal de riego pero como ya no es un tabacal y es un barrio ya no hace falta que esté. Por ello pedimos ayuda a las autoridades para que este problema se solucione de una vez por todas".

También indicó que existen terrenos baldíos con pastizales muy altos donde "hace poco encontraron serpientes y que son usados como basureros por algunos".

Al ser consultada sobre otras problemáticas que existen en el lugar, Aramayo comentó que "hay mucha drogadicción, vienen jóvenes de otros lugares a vender droga y los vemos constantemente. Pero estamos trabajando con el puesto de salud para poder sacar a los jóvenes de este flagelo".

Siguió diciendo que "los asistentes sociales y otros especialistas del puesto de salud están muy involucrados en el barrio y constantemente están recorriendo el lugar viendo las necesidades que poseen las personas".

Instalación de CAF

"Antes contábamos con estas instituciones que le sirven de gran ayuda a las familias de escasos recursos pero tuvimos que cerrarlas porque no contábamos con un espacio físico donde puedan funcionar", indicó.

Sobre eso mencionó que dentro de poco volverán a abrir un Centro de Acción Familiar (CAF) ya que una de las vecinas puede poner su vivienda para que funcione, "la semana que viene vamos a abrir un CAF para no sólo recibir a niños y darles una merienda sino también para brindarles atención de especialistas como ser psicólogos y demás profesionales para ayudarlos y contenerlos junto a sus familias".

Por medio del CAF también pretenden dictar talleres para capacitar a las personas del lugar en oficios como ser panadería "para que puedan tener una salida laboral", agregó.

Para finalizar manifestó que "salimos adelante por el empuje de los vecinos por eso siempre buscamos la unidad de todos. Para fin de año vamos a hacer una cena para compartir y estar juntos a fin de seguir consiguiendo logros para el barrio".

Los primeros tiempos

El sector 16 de Mayo nació siendo un asentamiento y se fue urbanizando con el paso del tiempo. Se extiende desde las calles Marinero Zarzoso y Marinero Torres del barrio Malvinas Argentinas.

La calle que delimita las viviendas antiguas de Malvinas y el 16 de Mayo es la Puerto Argentino.

Las primeras familias que llegaron a ese terreno provienen de otros sectores del barrio Malvinas Argentinas como ser el 10 de Julio ya que muchos de los hijos de las personas que vivieron desde los inicios de ese lugar fueron los que se asentaron y crearon el 16 de Mayo.

El terreno era privado y luego fue comprado por el Estado, los vecinos se asentaron y formaron una cooperativa.

Durante esos primeros tiempos cocinaban entre todos y para todos. Vivían en casas precarias que muchas de ellas estaban constituidas con carpas de lona.

Con el paso del tiempo, las familias que estaban muy bien organizadas fueron realizando gestiones para no vivir de una forma ilegal y lo consiguieron.

Crearon un plano del lugar y de las viviendas de cada una de ellas.

Tras crear el Centro Vecinal, con personería jurídica, lograron tener acceso a más servicios que de a poco les fueron instalando.

"Nos cedieron las tierras desde el Ivuj y luego nosotros presentamos un plano y todos los requisitos que nos pedían para constituir un loteo", mencionó al respecto Marcela Aramayo.

El Merendero sufre cuando llueve

A raíz del potente temporal que azotó a la provincia la semana pasada, el “Merendero a Pulmón” que se encuentra en el barrio 16 de Mayo perdió donaciones justamente por el desborde del canal.

La institución funciona en la vivienda de Delia Vargas que se encuentra frente a este acueducto y cada vez que llueve no sólo sufre la entrada de agua a su domicilio sino también deben suspender la merienda que realizan afuera de la vivienda ya que no poseen un espacio físico.

Por estas circunstancias quieren construir un espacio físico cuánto antes para que esto no vuelva a ocurrir y puedan contar con un lugar adecuado para recibir a los chicos. Durante este año mucha gente colaboró con materiales de construcción pero precisan más.

Los que quieran ayudar pueden hacerlo dirigiéndose a la institución ubicada en calle Puerto Argentino, Manzana AP1 Lote 26. O comunicándose al número: 388-155018949.

Sobre lo que vivió ese día, Vargas en diálogo con El Tribuno de Jujuy mencionó que “cada vez que llueve fuerte hay cuadras que quedan totalmente inundadas. Se desborda el canal y el agua se mete a nuestras casas. Siempre sufrimos de esta situación, tenemos que agarrar todas nuestras pertenencias y ponerlas a salvo”.

La situación fue fea, las chapas se nos volaban, nos entraba mucha agua, más el granizo y los llantos de mi hija”, rememoró angustiada.