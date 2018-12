VÍDEO. Conmovedor: un nene le pidió a Papá Noel un trabajo para su padre hipoacúsico

La historia de Juani conmovió a todo San Juan. El nene de 8 años le escribió una carta a Papa Noel y le pidió un trabajo para su padre Alfredo. “Quiero que mi papá tenga un trabajo. Él no tiene trabajo y lo quiero mucho y está muy triste”, dijo el nene. Juani dijo que cuando se enteró que su gesto era noticia, se puso muy contento. “Me puse a llorar muy contento y muy feliz”. “Ahora voy a mandar al municipio la cartita. Dice mi abuela que viene Papá Noel a la municipalidad y me van a dar una bolsa de golosinas”, comentó entusiasmado el pequeño.

Además, dijo que si no hubiese pedido un trabajo para su padre, le gustaría que Santa le traiga una pelota. Por su parte, Alfredo el papá de Juani, dijo que hace 3 años está sin trabajo por un accidente laborar.

Tras un largo tratamiento, al hombre le costó recuperarse y pese a que buscó y presentó curriculum hasta en el Centro Cívico no logró volver a tener un empleo. Alfredo dijo que quiere trabajar porque no le gusta que le regalen nada. “Yo tengo dos niños que son mi responsabilidad. Solo con la asignación compro las cositas de ellos dos y mi familia me ayuda como pueden”, comentó. El papá contó que cuando se enteró que Juani había pedido un trabajo para él no pudo contener las lágrimas de emoción por el tierno gesto de su hijo.

FUENTE: CANAL 13 SAN JUAN