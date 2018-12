Las princesas en "Wifi Ralph"...diferentes

“Wifi Ralph”, secuela de la película de animación de Disney “Ralph, el demoledor”, que sigue las aventuras de un grupo de personajes de videojuegos que se meten en el inmenso mundo de internet, llegará a todos los cines argentinos el próximo 3 de enero.

“La primera película era muy nostálgica, sobre algo que amé como chico y adolescente, que eran los videojuegos de ’arcade’”, dijo Rich Moore, el director tanto de esta como de la cinta original de “Ralph”, además de la oscarizada “Zootopia”.

De visita en Buenos Aires, Moore habló acerca de por qué junto con el codirector Phil Johnston decidieron continuar la historia de Ralph y su amiga Vanellope hacia el mundo de internet, la evolución de las protagonistas femeninas de Disney y cómo hace para que sus cintas tengan algo para cada miembro de la familia. “Sentíamos que no necesitábamos escribir otra ’carta de amor’ a los "80 y a los locales de videojuegos. Y pensamos que de alguna manera podían ir a internet. No todas las personas del mundo iban a ’los fichines’ y si para alguien había alguna dificultad para entender toda esta cultura del ’arcade’, no creo que les pase lo mismo con algo que todos usamos todos los días”, comentó.

Un momento que llamará la atención del público, cuando puedan ver este filme es el gag con todas las princesas de Disney, donde se las muestra lejos de la perfección. Sobre este recurso explicó que: “Creo que sería un poco diferente. La gente dice ’están redefiniendo a las princesas’ y yo digo que no, que no queremos cambiarlas, pero sí la quisimos deconstruir. Me encanta que podamos traer la personalidad de esas princesas y hacerlas más contemporáneas, no sólo mujeres en vestidos de gala”.

Y agregó que “se trata de aceptar que hay muchos tipos de personalidad en un personaje femenino. Hay una escena en la película en la que las princesas salvan a Ralph y el público se asombra, se queda boquiabierto; y creo que eso ocurre porque siempre supimos que tenían ese potencial dentro suyo para actuar como superhéroes”. Y “es que los personajes masculinos pueden hacer eso todo el tiempo, quizás las ataduras se soltaron y hoy es aceptable. Era tiempo de ver a las chicas corriendo y saltando tal como ellos”, continuó. Por otra parte comentó que en los actores hay mucho de sus personajes, “mucho de sus personalidades están en los personajes, como John C. Reilly y Sarah Silverman, que le dan vida a Ralph y Vanellope. Parte de nuestro proceso es que luzcan un poco como los actores que los representan”.

La película será una muy buena opción en estas vacaciones, funciona tanto para los adultos como para los chicos.