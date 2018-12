Preocupa cómo será el abordaje de ESI en 2019

Un tema que fue eje de debate este año fue la Educación Sexual Integral (ESI), los contenidos que se imparten en las escuelas y el modo en que se abordan. Al respecto hubo muchas críticas desde distintos sectores, los cuales se mostraron preocupados por el modo en que se trabajará con ESI en 2019 y de qué manera se encarará el programa tras la renuncia de la responsable del área.

Es que la coordinadora del Programa de Educación Sexual Integral dependiente del Ministerio de Educación de la provincia, Patricia Morales, confirmó a El Tribuno de Jujuy su renuncia al cargo. Según argumentó la funcionaria, su decisión se debe a que la ministra de Educación Isolda Calsina le habría pedido que "baje su perfil" y se mantenga alejada de los medios de comunicación, condiciones que la funcionaria no aceptaría.

Además, Morales aseguró que desde hace un tiempo mantenía diferencias con el Ministerio de Salud, lo que dificultaba su desempeño en el cargo, considerando que el programa ESI tiene directa vinculación con la cartera sanitaria. También argumentó problemas en el cobro de su salario, situación que se habría reiterado a lo largo del año.

"Yo ya presenté mi renuncia, y a partir de hoy dije que no iba a trabajar más; tuve problemas con el pago de mi sueldo y eso afectó mucho mi trabajo, sumado a que me pidieron trabajar en privado y que no me exponga en los medios, y realmente no puedo trabajar en esas condiciones" manifestó Morales.

La funcionaria, no descartó que haya más renuncias en el Ministerio de Educación por cuanto dijo, existen numerosas irregularidades en esa cartera provincial.

"Fue un año muy difícil así que creo que van a haber varias renuncias", dijo.

Los 30 embarazos adolescentes

A principios del mes pasado, se daba a conocer la existencia de 30 casos de embarazos adolescentes en una escuela de Alto Comedero, información que fue dada por Patricia Morales y que trascendió a nivel nacional, por la magnitud de la cifra, y porque además se daba en un contexto especial en el que estaba en plena discusión un proyecto de reforma de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral.

La noticia se difundió en un medio nacional y rápidamente fue replicada en numerosos medios del país y el mundo.

Esta información causó revuelo y puso en apuros a más de un funcionario, aunque una de las más preocupadas fue la ministra de Educación, Isolda Calsina, quien aclaró la situación asegurando que si bien el número era real, los embarazos no se presentaron al mismo tiempo.

La noticia fue motivo para analizar la forma en que se estaba trabajando tanto en la aplicación de la ley 26.150 de Educación Sexual Integral, como en el trabajo articulado con el Ministerio de Salud y el Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Enia).

Al parecer, este episodio habría sido uno de los motivos por el que se le habría pedido a Patricia Morales que mantenga un perfil bajo y que cumpla su trabajo de manera privada, evitando mantener contacto con los medios, condición que la funcionaria no habría aceptado.

Nos preocupa el abordaje de ESI

Miriam Morales, docente de la Diplomatura de género se refirió a la importancia de la aplicación del programa nacional ESI y la necesidad de que sea dirigido por alguien comprometido con el tema de manera integral. “Desde la diplomatura vemos con preocupación qué es lo que va a pasar con el programa de Eduacion Sexual Integral el año que viene, es decir, si se va a ir a fondo o por el contrario se esta pensando en no darle mucho despliegue” teniendo en cuenta los numerosos casos de abuso que se denuncian.

En relación a la renuncia de Morales, aseguró que “estas internas muestran que hay diferencias dentro del Gobierno en relación al tema e incluso con el ministro de Salud que pretende retroceder en derechos que tenemos las mujeres en el acceso a la salud; pero mas allá de eso, nosotras bregamos para que se vaya a fondo con este programa”.

Consideró que quien quede a cargo de la gestión “tiene que estar profundamente involucrada y respetar el derecho a la Educación Sexual Integral, con todo lo que eso implica”.

Avances de Enia

Vale recordar que la 32º sesión del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (Cofenaf) tuvo un especial foco en los avances del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Enia). Ese encuentro contó con la presencia de representantes de organismos de infancia de todo el país.

En esa oportunidad, la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de Jujuy Ana Cristina Rodríguez explicó que el Plan Enia se está aplicando “con una mesa interministerial conformada por Educación, Salud y Desarrollo Social, acompañado por la gestión nacional”. Destacó que la provincia está trabajando también con ESI.

“Que se imparta con cautela”



Ana Alarcón, miembro de Familias autoconvocadas de Jujuy, aseguró que el abordaje que se dio al programa de Educación Sexual Integral en las escuelas no fue el esperado, por lo que desean que quien asuma la coordinación escuche “el llamado de atención” que hicieron los padres en todo el país.

“Esperamos que se tenga mas cautela a la hora de impartir los contenidos y que los docentes que dicten ESI en las escuelas lo hagan de una manera integral, que sea abierto y no ideológico”, dijo.

Asimismo solicitó que se tenga mayor cautela a la hora de capacitar a los docentes “porque los propios docentes nos han comentado de que manera y sobre que temas los han instruido, queremos que se supervise porque en definitiva, eso es lo que se transmite a los alumnos”.

Recordó que no están en contra del dictado de la ESI “porque es necesaria, no tanto en el nivel inicial, si en el secundario, pero siempre siendo cautelosos con las cosas que se transmiten, porque este año no lo fueron”, concluyó.