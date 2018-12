Horarios de atención en los diferentes comercios

Muchas son las personas que dejan las compras navideñas para último momento y es en esos casos que surge la pregunta ¿hasta qué hora estarán abiertos los comercios hoy?

Para responder a este interrogante El Tribuno de Jujuy hizo un recorrido por los comercios de diferentes rubros del centro capitalino, en el que se pudo saber que hay un horario dispar entre las casas de ventas.

Ante la falta de acuerdo entre la Unión de Empresarios de Jujuy, el Centro de Empleados de Comercio y la Cámara de Comerciantes de Jujuy sobre el horario de cierre para los días 24, 30 y 31, es que cada uno pegó en sus vidrieras carteles con sus propios horarios.

Sin embargo, los supermercados son los únicos que mantendrán unificado el horario de atención para hoy, que será de 8 a 16.

En el caso de las casas de venta de indumentaria deportiva los horarios para esta jornada oscilan de 9 a 16 y de 9 a 17.30, hasta el momento en horario corrido, dependiendo del movimiento. Lo mismo para las casas de venta de ropa que abrirán sus puertas algunas desde las 8.30 hasta las 16 y zapaterías de 9 a 17.

Otra opción es el shopping que abrirá sus puertas hasta las 18.

En el caso de las casas de electrodomésticos algunos abrirán sus puertas de 8.30 a 16.30 y otros de 9 a 14 en horario corrido, debido a la baja registrada en las ventas.

Ariel Pachado, vendedor de una tienda de artículos para el hogar, comentó que "años anteriores la gente entraba y compraba, teníamos hasta un 40 o 50% más de venta. Sin ir más lejos, el año pasado para esta fecha ya habíamos quebrado stock de equipos de música y juegos de mesa y sillas, ahora no ocurrió eso. La situación está muy difícil ya que colegas de otros comercios también me comentaron que decidieron no abrir hoy (por ayer) porque no hay venta y que mañana (por hoy) definirán el horario de atención de acuerdo al movimiento".

Y para los que más allá de salir a comprar los últimos detalles tienen previsto pasear por el centro capitalino podrán disfrutar de algunas confiterías que abrirán sus puertas de 8 a 14. También las heladerías de la peatonal Belgrano ofrecerán sus exquisiteces desde las 8 y hasta las 22 y la tradicional heladería jujeña con sucursal en calle Lavalle atenderá de 9 a 22.30.