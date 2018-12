Local de venta de pirotecnia se incendió por completo

PERICO (Corresponsal). Un incendio que pudo ser una gran tragedia sucedió en esta ciudad. Ocurrió minutos antes de las 9 de ayer en una de las esquinas más concurridas del centro, Alberdi y Bustamante. Los bomberos del cuartel del barrio Santo Domingo acudieron de inmediato sino el hecho habría sido lamentable, dijeron los vecinos alarmados por las fuertes explosiones que provenían del lugar y por fortuna no hubo víctimas, lo confirmó el personal del Same Perico.

El local comercial contaba con la habilitación municipal, que establece una serie de requisitos para la habilitación, que quieran almacenar y vender pirotecnia en Perico según la Ley Nacional, no obstante, al trabajo de control que se hizo, todavía se investigan las causas que generó el incendio.

El jefe de Bomberos del cuartel de Santo Domingo, Gustavo Mormina, expresó que "esto podría haber sido un desastre mayor si no fuera por los vecinos que alertaron sobre el principio de incendio de pirotecnia en un local. Inmediatamente salieron las dos dotaciones de bomberos y se dio participación inmediata a los bomberos voluntarios de Perico y a los bomberos voluntarios de Monterrico".

Mormina también dijo que "cuando llegamos al lugar se observó que ya estaba el incendio declarado en el interior del local cerrado, todavía no estaba abierto al público, entonces se procedió a trabajar con la dotación de bomberos con el camión que tiene 4 mil litros de agua y la camioneta que tiene 600 litros de agua, ahora cuando es un incendio de pirotecnia, la única manera de poder apagarlo o extinguirlo es mediante ahogamiento todo con agua para que se neutralice la pólvora". También actuó el camión de bomberos de Perico que entró a trabajar en forma conjunta y a los 10 minutos llegaron los bomberos de Monterrico, que no contaban con gasoil y luego de ser abastecidos recién se logró su colaboración.

"Mientras tanto nuestro camión justo debió salir a abastecerse de más agua porque ya se había agotado. Fue una tarea en forma conjunta que realizamos junto con los bomberos voluntarios de Monterrico y Perico".

"No esperemos desgracias"

Al respecto el concejal del PJ Edgardo Sosa dijo que "en todas las ciudades se exige los hidrantes y eso facilita el trabajo de los bomberos, aquí lo he planteado y hasta ahora no hubo respuestas. Los hidrantes se colocan en un radio de 200 metros ya que las mangueras de los bomberos tienen 100 metros y si hay presión incluso no haría falta que llegue la motobomba o incluso cargar de nuevo la motobomba de agua ya desde el hidrante. Los hidrantes se emplazan en veredas y tienen lógicamente conexión en red de agua". "No esperemos desgracias mayores, estemos prevenidos", finalizo el concejal.