Le cortaron un dedo a un chofer de la línea 177 durante un robo

Los choferes de colectivo volvieron a sufrir un hecho de inseguridad. Durante la madrugada del domingo, un conductor de la línea 177 fue asaltado por tres delincuentes mientras manejaba su interno. Como si fuera poco, después de haber perdido parte de sus pertenencias, sufrió la amputación del dedo meñique de una mano debido a un machetazo propinado por uno de los ladrones.

El caso ocurrió a las 00:40 del domingo a pocas cuadras de la terminal de la línea. El chofer de la empresa San Vicente, Gustavo Esparza, de 54 años, se disponía a iniciar su recorrido en Burzaco, cuando fue interceptado por tres hombres mayores de edad.

"Yo estaba en Burzaco, a metros de la primera parada del recorrido. Me preguntaron cuándo salíamos, les dije que 'ya' y que esperen en la parada. Se subieron al colectivo y me dijeron 'No, no, apagá las luces y vamos'", relató la víctima.

"Fuimos a reclamar a una comisaría para que vengan a dar una explicación, porque de hecho, lo trabajadores estaban muy alterados. No pudieron venir a reclamar o no les permiten salir de su recinto. Por eso, nosotros decidimos parar 24 horas para que nos escuchen y nos den la seguridad suficiente como para trabajar tranquilos", afirmó Luis Ludueña, delegado de la compañía San Vicente.

Como respuesta al reclamo, las autoridades policiales se comprometieron a reforzar los controles y la seguridad en zonas calientes de los recorridos, como Burzaco, Don Orione y San José.

La causa por el violento ataque al colectivero quedó radicada en la UFI 6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

Fuente: Infobae