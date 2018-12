VÍDEO. Kevin Spacey usó a "Frank Underwood" para defenderse

Kevin Spacey será acusado oficialmente de delito de la agresión sexual contra un joven de 18 años y será procesado en el Tribunal de Distrito de Nantucket.

Tras la noticia, el actor compartió un video en el que aparece personalizado como Frank Underwood, a quien interpretaba en House of Cards, y se defiende de las acusaciones de agresión sexual.

"Seguro, pueden haber tratado de separarnos, pero lo que tenemos es demasiado fuerte, demasiado poderoso. Después de todo, compartimos todo, ustedes y yo. Les conté mis más profundos y oscuros secretos", dice el actor en el video.

"Les mostré exactamente de lo que es capaz la gente. Los perturbé con mi honestidad, pero por sobre todo, los desafié y los hice pensar. Y confiaron en mí, aunque sabían que no debían hacerlo. Lo nuestro no está terminado, no importa lo que digan los demás. Y por cierto, sé lo que realmente quieren. Me quieren de vuelta", agrega.

Según informó este lunes el diario The Boston Globe, Spacey —desvinculado de House Of Cards— será acusado de agresión sexual en julio de 2016 contra un muchacho que entonces tenía 18 años.

De acuerdo con el periódico, que cita al fiscal de distrito Michael O'Keefe, Spacey, el ganador de varios premios Oscar será inculpado formalmente el 7 de enero.