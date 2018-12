En Jujuy, un niño de 14 años sufrió quemaduras por mal uso de pirotecnia

Lo confirmó al Tribuno, Sonia González, directora del Servicio de Asistencia Médica de Emergencia (Same 107), quien destacó una disminución de casos con respecto a otros años.

Un niño de 14 años del barrio Campo Verde que sufrió quemaduras en una de sus manos por el mal uso de pirotecnia y que fue llevado por su madre al hospital de Niños de nuestra ciudad , es hasta el momento el único incidente que se registró en Nochebuena y los primeros minutos de Navidad.

En diálogo con El Tribuno, Sonia González, directora del Sistema de Emergencia Medica (Same 107) confirmó que la novedad se surge de los primeros pase de guardia recibido de los distintos hospitales de la provincia que será actualizado con el correr de las horas. Destacó que hay una "considerable disminución de estos casos con respecto a otros años que se debe en parte a un trabajo de concientización que se resulto efectivo".

También comentó que desde el Same no se trasladó, en las ultimas horas, a ninguna persona fallecida en algún siniestro vial, situación que ponderó se debe al cumplimiento de la ley de Tolerancia Cero. "Es muy importante que esto suceda debido a que mostrará un mejor panorama con respecto al año pasado", agregó.

Vale destacar que este es el único caso atendido por personal del Same 107, lo cual no significa que puedan haber otros casos que hayan tenido derivación particular por este tipo de incidentes.

Situación en Perico

En Perico se recibió un llamado por la presencia de globos aerostáticos de papel que cayeron en un descampado. "Se mandaron ambulancias y participaron personal de bomberos, en una situación que no paso a mayores", aclaró la profesional.