Leonardo Álvarez hizo un buen balance

El internacional atleta jujeño Leonardo Álvarez hizo un balance sobre lo que fue un año que lo tuvo como protagonista en diferentes competencias nacionales, internacionales, decorado con la frutilla de haber podido estar hace poco en el Mundial de Atletas Máster que tuvo lugar en Málaga, España.

"Este año tuve un balance bastante favorable, porque tuve resultados buenos y otros que no tanto, pero que ayudan siempre a crecer como profesional. En noviembre, en el campeonato que tuve en el Cenard, en la penúltima participación que tuve en el año, con las pruebas de 1.500 y 5.000 metros, que son las que me marcó mi entrenador para competir. Me sorprendí en los 5.000 metros, ya que mi último registro en Tarija tenía 17’30’’ y en el Cenard alcancé 16’52’’, logrando bajar mucho mi marca, en los 1.500 logré un tiempo de 4’36’’, algo esperado", puntualizó. Recordó que su última "competencia del año fue en Yuto, algo inesperado para mí ya que no suelo correr mucho en la provincia, ya que las pocas competencias que se hacen en calle por Jujuy me coinciden con fechas de otras carreras que están planificadas de antemano. Estuve en Yuto corriendo, pero la verdad que el calor es insoportable y eso se hace sentir en la competencia. Fue de las más duras que me tocó correr, pero pude mantenerme entre los tres primeros de la general y fui segundo en mi categoría".

No se olvidó de su experiencia mundialista y recordó que en "mi tercer año como atleta me tocó festejarlo con el Mundial de Málaga, algo que no imaginaba hacer. Pero fue una experiencia increíble con atletas de todo el mundo, que me dejó la espina que a la próxima cita de este calibre, tengo que estar mucho más preparado. Aprendí que debo llegar con pocas carreras previas y más descansado, porque van los mejores del mundo de cada categoría y uno debe estar en condiciones óptimas. La próxima competencia mundialista será en Toronto, en Canadá".

Adelantó que "el 6 de enero comienzo con la pretemporada, con 21 días en Tilcara. Será un trabajo exigente en doble turno, que todo atleta de alta competencia tiene que hacer para llegar bien a todo el año. En el año tengo pensado volver a Buenos Aires a competir en carreras como Asic, en Fiestas Mayas y la de New Balance, que congregan a muchísima gente y son tradicionales. También hay un sudamericano en Paraguay en el cual quiero estar presente. Por supuesto que quiero volver a estar en la carrera de El Tribuno, que se está poniendo cada vez más exigente. Este año me tocó hacer podio en mi categoría y quiero volver a estar entre los diez primeros de la carrera", subrayó el atleta.

Finalmente, Leonardo Álvarez agradeció a su "kinesiólogo Agustín Barros Morán y a todo el equipo de Vital Kinesió. A mi entrenador Jorge Basílico, que siempre está atento a todo lo que me hace falta. A mis compañeros de trabajo del Tribunal de Cuentas que siempre me alientan y espero poder representarlos a nivel institución para el año".